洗錢2.5億！台中當舖老闆跨境越南博弈地下匯兌 2446萬錢磚塞爆保險箱

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記者潘靚緯／台中報導

50歲蔡姓男子在台中西屯開設精品當舖作為掩護，經營博弈網站與地下匯兌，當鋪保險箱堆滿錢磚。(圖／翻攝畫面)

台中蔡姓男子經營越南跨境博弈網站，並利用自己經營的當鋪掩護非法，將當鋪作為地下金庫，以低於一般銀行的優勢匯率，誘使越南移工兌換新台幣、越南盾，透過地下匯兌賺匯差，同時將博弈獲利洗錢回台，洗錢金額高達2億5千多萬元，台中地檢署今(12)日偵結，依組織犯罪、銀行法及賭博等罪嫌起訴蔡男等8人，並向法院沒收犯罪所得。

當鋪宛如地下金庫，現金塞爆保險箱。(圖／翻攝畫面)

刑事局偵查第六大隊先前在苗栗地區偵辦一起地下匯兌案件，專案小組在跟監蒐證時，發現非法換匯現金屢次經由車手，轉入台中市西屯區一家精品當舖，隨後報請檢察官林宗毅指示偵辦。

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越南移工交出新台幣薪水，由車手送回當鋪保管，進行地下匯兌。(圖／翻攝畫面)

起訴書指出，經營精品當鋪的50歲蔡姓男子，涉嫌自2024年雇用工程師成立「WINBET贏家娛樂城」跨境線上博弈網站，提供百家樂、賓果、運動賽事及彩券等博弈項目供賭客下注，再透過點數儲值方式吸收資金。接著找來當鋪主管朱姓男子擔任帳房，負責管理博弈網站、當鋪的金流，並吸收陳男等人負責地下匯兌集團，指示當鋪員工將台灣境內賭博賭金，及匯兌集團匯入的台幣，取回當鋪存放，分工十分細密。

蔡男收取越南移工的新台幣，再將越南博弈網站的賭金轉給移工的指定帳戶，洗錢高達2.5億元。(圖／翻攝畫面)

蔡男同時將博弈版圖延伸到越南，修改系統讓越南境內也能連線下注，以越南盾兌換點數的方式經營跨境賭博，藉此將龐大的海外不法獲利洗回台灣，為掩飾不法所得，利用自己的當鋪作為洗錢據點，以優於一般銀行的匯率，誘使在台工作的越南籍移工把薪水交給車手後送回當鋪進行地下匯兌，形成龐大的地下金融網絡，越南移工交出的新台幣現金，被送回當鋪保險庫，另外在越南博弈的收入則支付給越南移工指定的帳戶，雙重暴利，累計洗錢金額高達2億5千多萬元。

歷經一年蒐證，專案小組於114年3月及115年4月發動兩波大規模搜索，警方在精品當舖內當場查扣新台幣2446萬4900元現金、手機18支以及點鈔機1台等關鍵證物。全案蔡嫌等6名被告遭羈押禁見，另2人交保候傳。今12)日偵結依組織犯罪條例、銀行法、洗錢防制法鉅額洗錢等罪嫌起訴移審，並聲請沒收全部犯罪所得。

刑事警察局特別呼籲，民眾若有跨境匯款需求，務必尋求正規金融機構等合法管道，切勿因貪圖低廉手續費或一時便利而委託地下匯兌業者，以免不慎淪為洗錢共犯。檢警強調，將持續運用科技偵查手段斬斷不法金流，強力打擊洗錢與跨境博弈犯罪。

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