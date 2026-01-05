洗錢306億 餐廳老闆求重刑

台北市知名餐廳「茗香園冰室」負責人羅姓男子（前左）等人，涉嫌為非法博弈集團洗錢，金額高達新台幣三０六億餘元。台北地檢署五日依洗錢等罪起訴羅男等三十五人。（中央社）

知名港式飲茶餐廳「茗香園冰室」負責人羅以翔，涉嫌以餐廳名義承租辦公室設立據點，架設第三方及第四方支付平台，替境外博弈網站洗錢，金額高達三百零六億餘元，台北地檢署五日偵結，全案依賭博、洗錢等罪嫌起訴羅以翔、黃秀蓉等三十五名被告，並對主嫌羅以翔求處九年六月以上重刑。

檢調調查，羅以翔自民國一０九年八月起出資購買支付平台系統原始碼，並招募黃威儒、許富雄、蕭立偉等三名技術人員，負責將支付平台系統介接至中國大陸、日本及印度等地區的博弈網站。羅以翔另找來小吃店「東引快刀手」名義負責人黃秀蓉擔任財務及秘書，利用「茗香園冰室」餐廳名義承租辦公室，裝設各項設備後成立俗稱「水房」的「豪杰公司」，陸續招募陳玫含等三十人加入擔任員工。

檢調指出，羅以翔與第三方支付業者、人頭帳戶收款業者及博弈網站業者簽立代收代付文件，架設「MATCHPAY」第三方支付及「HEROPAY」第四方支付平台，專門替博弈網站處理金流。當賭客在博弈網站申請入金時，系統會將訂單金額及匯入帳戶發送給上游業者，業者收款後由跑分員將資金匯集至虛擬貨幣電子錢包或指定帳戶，藉此掩飾不法金流去向。

羅以翔發現經營支付平台有利可圖，於民國一一一年六月間增設賭博營運機房部門，自行經營名為「RICH11」的博弈網站，提供賭客下注。檢調查獲，豪杰公司自一一０年七月至一一四年九月九日被搜索為止，經營博弈網站及代收代付洗錢金額共計三百零六億九千四百八十九萬元，羅以翔個人獲利達三億一千三百八十五萬元。

檢方目前全部扣押財產價值折合共計一億三千四百六十五萬餘元，均建請法院宣告沒收。