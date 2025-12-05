洗錯30年！「水龍頭沖生肉」細菌狂飆 醫傳授4撇步：71度以上才殺菌

傑登醫師表示，水龍頭沖肉很髒，容易製造細菌，他呼籲「生肉不用洗，煮熟就好！」示意圖／取自photoAC

洗肉方式不對，竟會讓沙門氏菌大噴發？許多人從市場豬肉攤或超市買生肉回家烹煮前，都習慣把生肉拿到水龍頭下沖洗，但這看似「更乾淨」的動作，其實暗藏危機！傑登醫師指出，水龍頭沖肉很髒，容易滋生細菌，他並分享4個正確做法，同時呼籲大家「以後生肉都不用洗，記得煮熟就好。」

傑登醫師在臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」指出，沙門氏菌主要透過糞口途徑感染，當人吃下被細菌汙染的水或食物時，就可能發病。症狀通常包括突發高燒、劇烈腹痛、腹瀉（可能帶黏液或血絲）、噁心與嘔吐。而生肉、家禽、雞蛋與蛋製品都是沙門氏菌的高風險來源，不論是蛋殼還是蛋液都可能帶菌；此外，未經消毒的乳製品，或遭動物糞便汙染的蔬果，也都是常見的感染來源。

廣告 廣告

他進一步提醒，以水柱沖洗生肉或雞蛋時，濺起的水花會把細菌四散噴射，可達50公分、最遠甚至90公分。雖然食材煮熟後細菌會被消滅，但若飛濺到生菜、蔬果、不再加熱的熟食、水槽、料理台、砧板、餐具、調味罐、水杯、碗筷，甚至已洗好的奶瓶與奶嘴，這些物品不會再經高溫處理，就會變成新的感染來源。他警告，只要不慎碰到並吃下肚，就可能中標，尤其嬰幼兒、長者及免疫力弱者更是高風險族群，一旦感染恐導致敗血症，務必提高警覺。

傑登醫師分享正確「洗生肉」方式。圖／臉書粉專「傑足先登 傑登醫師」

傑登醫師分享美國CDC與英國食品標準局的建議作法：

1.別洗生肉 避免噴濺

若有需要，可用廚房紙巾擦拭血水就好。沙門氏菌怕熱，「徹底煮熟」才是滅菌關鍵。

2.生食與熟食要分開

生熟食使用不同砧板、不同刀具、不同容器，這步驟是防止交叉污染的核心！

3.徹底清潔

處理完生肉、生蛋後，要用肥皂洗手；料理檯、砧板、器皿都要用清潔劑清理乾淨。

4.肉要「完全煮熟」

肉品與蛋品中心溫度71°C以上才能殺菌，肉「看起來熟」不代表「真的熟」！

譚敦慈：生肉應放入冷水鍋中開火加熱 高溫即可滅菌

針對生肉該如何處理？無毒教母譚敦慈先前曾提醒，與其在水龍頭下沖洗，不如採用「汆燙法」更安全。做法是「將雞肉輕輕放入裝有冷水的鍋中，避免水花四濺，接著再開火加熱」，當水煮沸時，高溫即可有效殺死表面的細菌，後續再進行烹調就能降低污染風險。



回到原文

更多鏡報報導

家長真的會崩潰！為何小孩喝了「4種藥水」變超歡？藥師揭成分解答了

買房被收120萬仲介費！網怒「房價漲10倍、制度停在20年前」 必學7招成功砍價

他頸椎扭傷貼止痛貼布！不到1個月竟「腎功能惡化」 藥師提醒2族群需慎用