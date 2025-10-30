洗防辦攜手教育部 走入校園協助青年遠離詐欺

記者吳典叡／綜合報導

為深化青年學子對洗錢防制的重要認識，行政院洗錢防制辦公室持續推動校園宣導工作。今年再次與教育部攜手合作，延續去年的良好成果，共同推展「114年度全國大專校院校園安全入校宣導」計畫。活動以「四防齊心、校園安心」為主題，期望將防詐觀念深入校園，協助青年學子提升警覺、遠離詐欺陷阱。

行政院洗防辦指出，此次課程由教育部主辦，並邀請行政院洗防辦組成專業講師團，針對年輕族群常見的詐騙手法進行剖析與說明。宣導內容橫跨多個面向，包括投資陷阱、假網拍與分期詐騙、愛情交友詐騙、租屋糾紛以及組織犯罪與洗錢行為的連結，協助學生能夠全面了解各種犯罪樣態與防範重點。

行政院洗防辦表示，自民國114年8月25日至10月27日止，洗防辦已派出5位講師分赴各專科與大專院校，共完成13場宣導課程。講師們以活潑互動的方式搭配真實案例，將艱澀的洗錢防制觀念轉化為具體可理解的生活經驗，深受校園師生好評。許多學生回饋表示，課程不僅讓他們認識詐騙手法的多樣性，更學會在日常生活中保護自身財物安全。

行政院洗防辦強調，面對不斷演變的詐騙與洗錢手法，將持續精進宣導教材與教育活動，並與各級機關及社會團體合作推廣。期盼透過持續的努力，讓全民特別是青年世代能建立正確的防制觀念，共同守護誠信金融環境，打造更安全的社會。

