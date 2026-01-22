「洗雞肉」害全家中毒！譚敦慈揭慘痛下場：「錯誤1動作」細菌到處噴

記者鄭玉如／台北報導

市場買回來的蔬果、肉品，烹煮前如何清洗？大有學問。無毒教母譚敦慈表示，生雞肉不建議清洗，若是帶有血水，可輕放入水中浸泡，避免水花四濺，污染其他食材。對此分享案例，她的親戚曾因先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。

譚敦慈在節目《祝你健康》表示，飲食中蛋白質攝取不可忽略，有助於維持肌肉、免疫力及代謝。國健署建議，女性每日蛋白質攝取量約60克、男性需70克；一般建議每公斤體重攝取1.2克蛋白質。以一名體重50公斤的女性為例，每天需約60克蛋白質。

譚敦慈指出，透過肉類獲取蛋白質，烹煮前須謹慎處理。以白肉如雞胸肉、雞柳來看，油脂不多，相對較健康。至於雞肉是否要洗，根據美國疾病管制與預防中心（CDC）示警，生雞肉不建議清洗，沖洗時水花四濺，容易擴散大腸桿菌。對此分享案例，她的親戚曾先洗肉再洗蔬果，導致全家感染沙門氏菌，出現嚴重腹瀉。

譚敦慈分享正確順序，應該是先清洗蔬菜、水果，最後才是肉類。若購買的雞肉帶有血水，可用水盆盛水約六分滿，再輕輕滑入雞肉，避免水花飛濺，直接放入鍋中煮沸，即可殺死細菌，如沙門氏菌、大腸桿菌。

