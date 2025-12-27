洗頭小妹變超大咖歌后！過去洗一顆頭才賺20塊 如今喊價20萬

記者鄭尹翔／台北報導

「台灣歌姬」黃妃首度擔綱歌之饗宴主秀，獻唱多首經典金曲，氣場十足、魅力全開。圖／寶吉祥集團提供

寶吉祥集團於12月26、27日，在台北國際會議中心舉辦《歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會》，由三屆金曲獎「最佳台語女歌手」得主黃妃領軍，攜手「療癒歌姬」陳怡婷與「陽光男聲」郭忠祐同台演出，三人以紮實唱功與情感層次，重新詮釋多首橫跨世代的經典金曲，為現場歌迷帶來一場深刻動人的音樂饗宴。

「台灣歌姬」黃妃首度擔綱歌之饗宴主秀，獻唱多首經典金曲，氣場十足、魅力全開。圖／寶吉祥集團提供

以經典名曲〈追追追〉紅遍全台的黃妃，從默默無名到站上金曲殿堂，音樂之路充滿勵志故事。她感性分享，出道前曾在美容院當洗頭小妹，一顆頭只能賺20元，當年從基層打拚的生活，成為她日後堅持音樂夢想的重要養分。她也幽默笑說：「現在身價不一樣了，洗一顆頭要收20萬！」引起全場笑聲與掌聲。

廣告 廣告

此次是黃妃首度與寶吉祥集團合作，演唱會中將帶來〈妝乎水水〉、〈追追追〉、〈非常女〉、〈瀟灑走一回〉等多首經典代表作，以及深受戲迷喜愛的布袋戲主題曲，完整展現她融合傳統台語喉韻與新世代唱腔的獨特魅力。三度奪下金曲獎「最佳台語女歌手」，也讓黃妃穩坐「台語天后」地位，成為台語樂壇無可取代的代表人物。從洗頭小妹到金曲歌后，黃妃用歌聲寫下屬於自己的傳奇人生，也再次透過舞台，向一路支持她的歌迷致上最深的感謝。

更多三立新聞網報導

炎亞綸回應幫家寧抹黑Andy事件！抖出是他介紹的 加入群組2分鐘急退出

炎亞綸認愛男友6年！想結婚遭拒原因曝光 已見過父母獲得認可

炎亞綸公司年終獎金出爐！40人發破2百萬 砸重金帶員工旅遊飛海島度假

李聖傑演唱會超大咖嘉賓現身！音樂上的重要貴人 從出道認識到現在

