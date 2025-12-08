洗風扇不必拆扇頭！全聯教簡單清潔法 還能延長使用壽命

風扇易累積灰塵，但拆卸清潔十分麻煩，全聯指出，要清除風扇表面的灰塵，只需將柔軟精與清水稀釋後，用抹布輕拭扇葉與外殼即可，強調柔軟精中的介面活性劑可降低靜電，不僅帶走灰塵，還形成防沾薄膜，後續使用更不易積塵，同時還延長風扇壽命，也提升節能效果。

全聯在官網的「生活小百科」表示，要清除風扇表面的灰塵，其實不必拆卸整個扇頭，只需在清水中加入適量柔軟精稀釋，用抹布浸濕並擰乾，再輕輕擦拭扇葉與外殼即可，柔軟精中的介面活性劑能降低靜電吸附，不僅有效帶走黏附的灰塵，還能在表面形成一層防沾塵薄膜，後續使用時不易再次積塵。

廣告 廣告

全聯強調，這種清潔方式適合日常保養，省時又簡單，尤其適合結構較難拆解的圓筒式或循環扇。

至於風扇清潔完畢是否需要收起來？台電曾在臉書指出，風扇能幫助冷暖空氣分布更平均，以夏季冷房為例，將風扇擺放在冷氣出風口下方、扇面對準房間最遠角落，並調整至約45度仰角，可有效將冷空氣推送至房間深處，同時帶動熱空氣上升，使室內溫度更均勻；若冬天使用暖氣時，同樣可利用風扇將積聚在天花板的暖空氣向下帶動，達到節能效果。

更多中時新聞網報導

劉冠廷《雙囍》 1天2場婚禮超崩潰

閨蜜范冰冰摘后 張鈞甯開心落淚

經濟動物獸醫荒 衝擊食安