「洗髮沐浴組」推薦！瑪西企業以簡單步驟滿足日常清潔、打造愉悅保養體驗

【記者張嘉誠／綜合報導】

在消費者日益重視成分來源的個人清潔市場中，對於配方溫和、步驟簡單產品的需求持續增長。瑪西企業有限公司自民國111年5月籌備創立以來，便致力於研發注重成分選擇、帶來舒適使用感受的個人清潔用品，回應現代人對於簡化保養程序的期待。如今，瑪西企業推出其核心產品——無硫酸鹽洗髮精與溫和保濕沐浴乳，並組合成為市面上備受矚目的洗髮沐浴組推薦選擇，旨在為消費者提供簡化保養步驟的清新體驗。

創辦人的初心：從個人感受出發，追求更適切的產品

瑪西企業的創立，源於創辦人自身對尋找合適洗髮精的歷程。儘管市面上選擇眾多，但總難找到能長期契合的產品。因此，創辦人決心投入研發，歷經半年的調整，最初推出了受到歡迎的洗髮精。然而，創辦人期望追求更純淨的配方，因此進一步選用不含硫酸鹽的配方，並添加何首烏等植萃成分，推出了「無硫酸鹽洗髮精」。

「我自己有自然捲，又不愛繁複的護髮程序，」創辦人分享道，「所以我希望能創造一瓶就能滿足多種期待的洗髮精。它追求洗後感受舒適、適合各種髮質。」這種偏好簡單的生活方式，成為產品開發的核心哲學——「減法保養」。

核心產品特色：簡化步驟，注重成分的選擇

瑪西企業的核心主打「無硫酸鹽洗髮精」，添加了氨基酸、尿囊素等成分，致力於在溫和清潔的同時，為髮絲帶來柔順觸感。而其沐浴產品則源自創辦人對肌膚感受的關注。從手工皂起步，進而開發出使用感更為貼近現代生活的沐浴乳。該沐浴乳採用貼近肌膚的配方，並添加了保濕成分，使用後致力於讓肌膚感受良好。

與市面上他牌產品相比，瑪西注重「一分錢一分貨」的成分選用。創辦人堅持挑選品質優良的原料，致力於帶來自然舒適的香氛與使用感受。許多客戶回饋表示，在使用瑪西的產品後，對於其帶來的身心愉悅感表示肯定。

「洗髮沐浴組推薦」市場定位：簡單、愉悅、高感受度

瑪西企業的產品理念，正是回應現代消費者對於簡化保養步驟、提升生活質感的渴望。瑪西的洗髮沐浴組提供了一個更為簡便、注重體驗的選擇。其價值在於透過簡化的步驟，帶來令人滿意的使用感受。這使得瑪西的洗髮沐浴組在眾多選擇中，成為網路社羣中熱門的洗髮沐浴組推薦選項之一。

除了身體清潔，瑪西也將「減法保養」的理念延伸至臉部保養，同樣注重配方的溫和與簡單，讓保養成為一種純粹的享受。

鎖定客群與未來展望

瑪西企業目前主要鎖定25至45歲，注重產品使用感受、追求生活品質與效率的消費族群。現階段通路以網路銷售為主，便於直接與消費者溝通。

對於未來，瑪西企業將持續秉持創辦初心，專注於開發更多注重感受、簡化步驟的個人保養產品，讓「簡單保養」成為每個人的日常享受。

企業品牌名：瑪西企業有限公司

聯絡電話：0911-151-265

地址：高雄市左營區重光路61號13樓之1

銷售通路：https://www.mussie.tw/pages/%E9%97%9C%E6%96%BC-mussie-%E7%91%AA%E8%A5%BF?fbclid=IwQ0xDSwOJcq9leHRuA2FlbQIxMQBzcnRjBmFwcF9pZAo2NjI4NTY4Mzc5AAEeoQhT95DyAdtXIhcIdl81lpLRYw14136AlxZMcAVEb_5s6IZ-l8or8A4ztP4_aem_ssTuGRigFEezo9XS0rkohQ