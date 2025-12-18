「洗髮精加水」省錢恐養菌！醫警告：毛囊發炎掉髮風險增

為了延長清潔用品使用期限，不少家庭習慣在洗髮精、沐浴乳或洗碗精瓶內加水稀釋。皮膚科醫師趙昭明指出，這種做法可能導致細菌滋生、清潔效果減弱，長期下來恐影響頭皮健康，甚至增加掉髮頻率。

市售洗髮精與沐浴乳的配方經過PH值與防腐劑精密設計，確保產品在原濃度下開封後不易變質。（示意圖／Pexels）

市售洗髮精與沐浴乳的配方經過PH值與防腐劑精密設計，確保產品在原濃度下開封後不易變質。趙昭明表示，一旦加入清水，防腐效果會因濃度被稀釋而減弱，容易滋生細菌或黴菌。此外，瓶內環境在潮濕浴室中更容易受到污染，成為微生物繁殖的溫床，而稀釋後的洗淨成分也不足以有效清除髒污與油脂。

當洗髮精濃度降低後，原本的防腐劑保護效果受到影響，殘留於瓶口或泵頭處的微生物更容易繁殖。根據《早安健康》報導，這不僅會影響產品品質，使用時細菌也可能直接接觸肌膚與頭皮，對健康造成威脅。

稀釋後的清潔力減弱，可能無法完全去除頭皮油脂、髒污或造型產品殘留物，導致頭皮環境變差。（示意圖／Pixabay）

稀釋後的清潔力減弱，可能無法完全去除頭皮油脂、髒污或造型產品殘留物，導致頭皮環境變差。長期累積下來，頭皮油脂堆積、毛孔阻塞，有可能誘發頭皮屑、發炎甚至掉髮等問題。趙昭明強調，掉髮的成因與毛囊發炎密切相關，而清潔不徹底可能是誘發因素之一。

衛福部衛教資料指出，如果洗髮精或沐浴乳快用完時，可以把水加進罐子裡，但必須「當下用完」，避免長期存放造成變質。使用清潔產品時應遵照原設計方式，良好的頭皮清潔習慣才是避免頭皮問題、掉髮與感染的關鍵，切勿因省小錢反而花大錢就醫治療。

