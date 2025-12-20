洗髮精千萬別加水！醫師驚揭掉髮發炎雙重危機

（記者周德瑄／綜合報導）洗髮精加水稀釋恐成細菌溫床！皮膚科醫師警告洗髮精若加入清水會影響防腐效果，容易導致細菌滋生與頭皮發炎，長期下來不僅無法清潔油脂，更可能增加掉髮風險。醫師建議洗髮精應維持原濃度使用，若為了節省快用完的剩餘液體而加水，也應在兩天內用完，避免因貪小便宜造成頭皮健康受損，甚至導致嚴重的掉髮問題。

示意圖／許多民眾習慣將快用完的洗髮精加水稀釋，卻忽略了細菌滋生的風險。（翻攝自 免費圖庫Pixabay）

許多家庭為了精打細算，習慣在沐浴乳或洗碗精瓶內灌水延長使用壽命，但皮膚科醫師趙昭明指出，市售產品的酸鹼值與防腐配方皆經過精密計算。一旦加入自來水，防腐劑濃度會被大幅稀釋，讓原本潮濕的浴室環境成為微生物繁殖的溫床。變質的清潔劑不僅品質下降，洗劑成分也無法有效分解油脂與髒汙。

廣告 廣告

清潔力減弱帶來的後果不容小覷，當頭皮上的老舊角質、油脂或造型品無法被徹底清除，容易造成毛孔阻塞並引發毛囊發炎。醫師強調，掉髮的關鍵成因之一就是頭皮環境惡化，使用含有細菌的稀釋洗劑，無異於讓頭皮暴露在感染風險中，進而導致頭皮屑增多、紅腫發癢，甚至出現異常掉髮現象。

衛生福利部對此也發布衛教資訊提醒，如果覺得產品快用完直接丟棄太浪費，可以加水搖勻後使用，但前提是必須當次或在短期兩三天內用完，不可放回架上長期存放。為了維護頭皮健康並預防掉髮，專家建議民眾應養成正確的清潔習慣，遵循產品原有的設計方式使用，才不會為了省小錢而花大錢求醫治療。

更多引新聞報導

北捷殺人犯張文家人現身！父母表示：兩年多沒聯絡了

北捷恐怖攻擊釀4死！霸氣老闆宣布「上下班搭計程車」：錢我來出

