洗一次就被圈粉！這個冬天最值得關注的洗護髮品TOP 3：juliArt洸影玫瑰、UNOVE、myBoostars正式稱霸話題榜！

今年冬季的洗護髮市場幾乎是百花齊放，不只是成分升級、香氣更講究，連品牌調性都各自強到有記憶點！從juliArt的玫瑰修護、到日系蓬鬆感爆紅的布絲妲、再到韓國三連霸冠軍UNOVE，三款都屬於「洗一次就會明顯感受到差別」的類型。

juliArt洸影玫瑰：柔韌玫瑰香一秒擄獲髮品控，新系列洗完直接亮度升級

juliArt今年推出的「洸影玫瑰系列」以大馬士革玫瑰為核心，並搭配複合胺基酸、紅花油精萃，能讓乾燥髮絲迅速回到滑順狀態，光澤感是吹乾後就能立刻看出來的那種！再加上味道是清新的天竺葵揉合花香層次，洗起來是乾淨、優雅又不黏膩的玫瑰調，難怪會是今年冬季洗護新品裡討論度最高的一款。

juliArt全新「洸影系列」一次帶來洗髮精、潤髮乳、髮膜、髮油和魔髮精靈的5種品項。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

更棒的是，洸影玫瑰系列此次還同步帶來「公益組合」，每售出一組juliArt便會捐出100元~200元予介惠基金會支持偏鄉關懷計畫。這種「洗頭的同時也能為別人帶來力量」的概念，加上價格親切、禮盒包裝精緻，如果年末有送禮需求，它絕對是妳最暖心的選擇。

juliArt洸影玫瑰系列公益組合售價從599元~3,590元不等，每組都有漂亮禮盒包裝，送禮自用都適合。（圖／吳雅鈴攝、品牌提供）

寶雅獨賣myBoostars布絲妲：日系蓬鬆感輕鬆洗出來，細軟髮的冬天救星

myBoostars布絲妲是近期在通路中熱度很高的日系髮品！主打「高滲透導入技術」可將有效成分快速導入髮芯，洗後是立刻能感受到的輕盈蓬鬆！質地清爽、味道乾淨，細軟髮或容易扁塌的人最有感，尤其冬天髮根常被乾燥冷空氣壓扁，這系列完全能把髮量感拉回來，是寶雅獨家單品裡非常值得下手的洗護髮品。

想打造日系空氣感髮量？試試看寶雅引進的光澤蛋白蓬鬆洗髮精與護色噴霧就能輕鬆擁有。（圖／品牌提供）

UNOVE：韓國三連霸的「超現實柔順感」，像剛做完沙龍一樣亮滑

UNOVE連續三年拿下韓國OLIVE YOUNG髮品類冠軍，以「超現實柔順」著稱！從洗髮精、髮膜到精油都蘊含高濃度蛋白質與多重修護成分，受損與乾枯髮質只要用三次，柔順度就會明顯提升之外，值得一提的是它們家髮膜的質地還是專為亞洲氣候調整，用後不油、不塌，冬天吹暖氣或遇到溼冷天也能維持順滑線條，可說是實力滿分的洗護黑馬。

UNOVE全系列產品正式登台後，在屈臣氏、好市多都能買得到。（圖／品牌提供）





