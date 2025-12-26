洗一顆頭才賺20塊！「洗頭妹」熬成台語天后血淚曝光

〔記者陽昕翰／台北報導〕台語天后黃妃今晚登上台北國際會議中心開唱，她出道前在美容院當洗頭妹，當時洗一顆頭只能抽20元，非常辛苦，如今在歌壇闖出成績，已奪下3屆台語歌后，在台上打趣：「現在身價不同了，洗一顆頭要收20萬！」妙語如珠逗樂台下粉絲。

黃妃開唱妙語如珠逗樂粉絲。(記者胡舜翔攝)

「歌之饗宴14－台灣歌姬黃妃演唱會」今、明兩天在台北國際會議中心開唱，演唱會由黃妃領軍，還有陳怡婷與郭忠祐接力登台，3位歌手以深厚唱功與細膩舞台魅力，重新演繹多首橫跨世代的經典金曲，層層堆疊情感，為現場歌迷獻上一場動人心弦的音樂饗宴。

黃妃以經典金曲《追追追》嗨翻全場，還有嗨唱《妝乎水水》、《非常女》、《瀟灑走一回》等，展現其縱橫樂壇多年的舞台魅力。

台語天后黃妃今晚舉辦演唱會。(記者胡舜翔攝)

郭忠祐以驚喜嘉賓的姿態登台，特別將重心放在80至90年代的經典老歌，並與黃妃攜手合唱《傷心酒店》、《繁華攏是夢》等經典夯歌，跨世代的聲線交織，成為現場看點。

