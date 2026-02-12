洛克希德馬丁推「七鰓鱸」智能水下武器 傳能「附著」、「搭便車」

美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）週一公布最新研發的「Lamprey」多功能自主水下載具（Multi‑Mission Autonomous Undersea Vehicle, AUV），這款無人水下載具具備附掛軍艦、發射魚雷及投放空中無人機的能力。 圖：翻攝自 Lockheed Martin 官網

[Newtalk新聞] 據《美國國防新聞週刊》報導，美國洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）週一公布最新研發的「七鰓鱸」（Lamprey）多功能自主水下載具（Multi‑Mission Autonomous Undersea Vehicle, AUV），這款無人水下載具具備附掛軍艦、發射魚雷及投放空中無人機的能力，被視為未來海軍作戰的重要新型武器系統。

洛克希德馬丁表示，Lamprey 配備長達 24 英尺的彈艙，可依任務需求進行改裝，執行從海底到水面各類作戰與情報蒐集任務。 Lamprey 能停駐於海底並透過附掛母艦方式充電，同時收集海底情報，具備低可偵測特性，減少被敵方發現的風險。

報導指出，在水下， Lamprey 能發射反潛魚雷與誘餌裝置；在水面，它則可投放空中無人機進行偵察或打擊行動，使其能同時執行反艦作戰及水下戰術任務。洛克希德馬丁感測器、效應器與任務系統部副總裁暨總經理保羅·勒莫（Paul Lemmo）表示，「Lamprey 由公司自行資金研發，使我們能快速迭代，為海軍提供真正的多功能自主武器系統，可自主偵測、干擾、誘導並發動攻擊。」

此外，Lamprey 具備群體作戰能力，可與其他無人系統互通協作完成任務。洛克希德馬丁指出，其先進的監偵技術也可在水面部署，提升整體情報蒐集與作戰效能。

