洛克希德馬丁獲3.28億美元合約 因應台灣空軍「緊急作戰需求」

美國國防部31日表示，美國國防承包商洛克希德馬丁(Lockheed Martin)獲得一項涉及對台灣出售軍火的合約，以滿足華盛頓所謂的台灣空軍「緊急作戰需求」。

美國國防部在聲明中指出，這份合約總值上限達3億2850萬美元，其中1億5730萬美元的對外軍售資金已經在授予合約時撥付。

美國國防部指出：「這份合約規定採購並交付55套「紅外線搜索追蹤軍團增強型感測器」(Infrared Search and Track Legion Enhanced Sensor)莢艙、處理器等設備，以滿足台灣空軍的緊急作戰需求。」

聲明補充說，這份合約作業將在佛羅里達州奧蘭多進行，預計2031年6月完成。