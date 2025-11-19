洛可可古典風格再現獲 2025 A'Design 設計大獎！家的浪漫復興：女主人童年老宅蛻變法式度假宅

文 Michelle｜圖片提供 摩登雅舍室內設計

摩登雅舍室內設計以精緻的法式洛可可語彙，重新打造 45坪老屋，將深厚的家族記憶轉化為藝術語言，結合法式雕花、金箔花鳥壁畫，營造出奢華卻溫柔的情感空間，榮獲2025 A’Design Award銅獎殊榮。

老屋重生，從回憶出發的設計初心

屋主是一名優雅的空姐，長年飛行於世界各地，熱愛歐洲的藝術與建築氛圍。這戶45坪的老屋，是她與父母共同生活的起家厝，承載了二十多年的回憶。隨著歲月變遷與母親離世，她決定翻新老屋，為父親與孩子打造一個能共享生活的三代之家。設計團隊以法式洛可可為主軸，融合東方花鳥畫元素，將奢華與柔情並置，營造出既有宮廷華麗感、又不失家庭溫度的居所。尤其是沙發背牆，其以金箔為底，繪製大幅東方花鳥圖騰，四隻鳥象徵一家三口與已故母親的情感寓意，象徵家族的延續與祝福。

廣告 廣告

壁爐電視牆以對稱比例結合柱頭與櫃體，呈現結構與美感的平衡。

金箔手繪花鳥牆象徵家族情感，以藝術筆觸凝結歲月記憶。

異材質堆疊，形塑異國渡假的居家氛圍

室內空間以材質層次烘托細節，從玄關花磚到細膩線板，皆展現濃厚的歐式風情：玄關鋪設造型花磚，搭配立面柔美花卉圖騰，一入門便感受異國渡假的氛圍；客廳則以金色為主調，大器奢華猶如置身歐洲皇室般的場景，臨窗設置粉色臥榻，成為屋主專屬的休憩角落，也柔化金色空間的華麗感，使奢華與溫度並存。

磚與線板交織歐式風情，粉色臥榻柔化奢華氣韻，展現優雅溫度。

精密比例與結構翻新，兼具機能與美感

老屋歷經二十多年使用，結構與格局皆需重新調整，設計師在有限玄關空間中整合穿鞋椅與旋轉鞋櫃，兼顧收納與美感，細節展現工藝精準度；並將封閉式廚房改為雙開門設計，重整空間比例，讓動線更開闊流暢。

餐廚以黑金餐椅搭配弧形餐桌，烘托歐式用餐氛圍；訂製餐櫃結合收納與展示功能，讓生活器物成為美感的一部分。主臥將天花橫樑納入更衣室範圍內，並以圓弧修飾化解壓迫感，並設計星空燈光象徵飛行職涯的延續。

玄關空間中整合穿鞋椅與旋轉鞋櫃，兼顧收納與美感。

廚房雙開門設計，重整空間比例，讓動線更開闊流暢，而黑金餐椅搭配弧形餐桌，則烘托歐式用餐氛圍。

主臥以圓弧修飾化解天花樑柱壓迫感，並設計星空燈光象徵飛行職涯的延續。

色彩平衡與情感層次，展現三代同堂的溫度

整體色彩以金、粉、藍三色為主調：金色貫穿客廳、餐廚與長親房，象徵尊榮與情感連結；粉色延伸於主臥與臥榻之間，描繪柔和而溫潤的氛圍；藍色則應用於主浴大理石與男孩房壁紙中，帶出沉穩與希望的意象。

以色彩作為情感載體，使三代共居的住宅既有各自風格，又在和諧層次中保有深刻連結。

以色彩作為情感載體，使三代共居的住宅擁有深刻連結。

摩登雅舍設計團隊透過手工線板、金箔繪畫與異材質層次，賦予老屋新的生命力，從玄關花磚的第一步，到星空燈點亮的夜晚，設計不僅修復空間，更療癒情感，見證「家」作為記憶容器持續發光。

摩登雅舍室內設計／汪忠錠、王思文

地址：台北市文山區忠順街二段85巷29號15樓

電話：02-22347886

Email：vivian.intw@msa.hinet.net

網站：http://www.modern888.com/

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>摩登雅舍室內設計

立即聯絡>>>摩登雅舍室內設計