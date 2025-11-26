洛城內戰轟沉快艇！唐西奇狂砍43分 湖人奪5連勝
（記者許皓庭／綜合報導）洛杉磯湖人今（26日）在 NBA 盃迎戰同城對手洛杉磯快艇，兩隊再度上演「洛城內戰」。湖人主控唐西奇（Luka Doncic）首節即斬獲 24 分，刷新隊史單節得分紀錄，全場攻下 43 分、9 籃板與 13 助攻的準大三元，加上隊友在末節接連開火，最終以 135：118 收下勝利，順利拉出 5 連勝。
比賽一開始，唐西奇火力持續全開，首節 14 投 9 中、三分球 8 投 5 中，獨得 24 分，超越他本人與庫茲馬（Kyle Kuzma）共同保持的隊史 23 分紀錄。不過湖人首節仍以 37：38 小幅落後。第二節詹姆斯（LeBron James）拿下 9 分、唐西奇再添 8 分，使湖人半場結束時反超至 69：66。唐西奇上半場攻下 32 分、6 助攻與 5 記三分球，達成個人第 4 次在半場同時拿到至少 30 分與 5 助攻，並追平哈登（James Harden）並列史上第一。
易籃後快艇由雷納德（Kawhi Leonard）領軍反撲，一度奪回領先，而湖人則在史馬特（Marcus Smart）於第三節末段加入得分行列後，再度以 98：93 取得優勢。進入決勝節，湖人保持攻勢，里維斯（Austin Reaves）外線連發將分差拉至 15 分。快艇在比賽剩 3 分多鐘時把差距縮小到個位數，但湖人立即回敬一波 9：0，成功澆熄對手氣勢，鎖定勝局。
此役唐西奇 28 投 14 中、外線 12 投命中 7 球，合計 43 分、9 籃板與 13 助攻，不僅締造隊史最年輕至少 40 分、10 助攻、5 記三分球的紀錄，也是湖人得以在下半場穩住局勢的關鍵人物。里維斯攻下 31 分、抓下 9 籃板；詹姆斯則拿下 25 分、6 籃板與 6 助攻。
快艇方面，全隊先發 5 人得分都達雙位數。哈登（James Harden）砍下全隊最高的 29 分與 9 助攻，雷納德與鄧恩（Kris Dunn）分別攻下 19 分，祖巴克（Ivica Zubac）繳出 10 分、10 籃板的雙十數據。儘管團隊火力整體不俗，但第四節攻防崩壞，最終吞下 2 連敗。
湖人靠著唐西奇的爆發表現，再加隊友在第四節接連補上火力，順利在洛城內戰中取得優勢，也為近期的五連勝增添亮點。
The @Lakers star trio DOMINATES as they clinch West Group B!
LUKA: 43p, 9r, 13a
LEBRON: 25p, 6r, 6a
REAVES: 31p, 9r, 3s
LAL: 13-4 on the season, 3-0 in Group Play pic.twitter.com/Cez8cU8R2c
— NBA (@NBA) November 26, 2025
