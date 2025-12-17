洛城名導夫婦遇刺案 32歲兒遭一級謀殺罪起訴

好萊塢名導演羅勃雷納（Rob Reiner）與妻子日前在他們美國加州洛杉磯住處遇刺身亡，兩人的兒子尼克（Nick Reiner）16日遭檢方以一級謀殺罪名起訴。

兒子在公園被逮捕

路透社報導，78歲的羅勃雷納（Rob Reiner）與他70歲擔任攝影師兼製作人的妻子蜜雪兒．辛格（Michele Singer Reiner），14日被人發現陳屍自宅。

洛杉磯警察局（LAPD）蒐集的證據，讓重案組將32歲的尼克鎖定為嫌犯。他14日晚間在南加州大學（USC）校園附近的一處公園被捕，過程中並未發生衝突。

警方16日將案件移交地區檢察官辦公室。檢方接著於同一天下午向洛杉磯郡高等法院（Los Angeles County Superior Court）遞交長達5頁的刑事起訴書，控告尼克犯下兩項一級謀殺罪。

名人命案震驚好萊塢

雷納夫婦案被視為洛城史上最震撼的名人命案之一，有些人甚至將其與1994年O.J.辛普森（O.J. Simpson）前妻妮可．布朗（Nicole Brown Simpson）及她友人高曼（Ron Goldman）遭刺喪生事件相提並論。

凶嫌犯案動機仍不清楚

提及雷納夫婦案時，檢察官霍奇曼（Nathan Hochman）表示，相關指控最重可判無期徒刑且不得假釋，或處以死刑，但檢方尚未決定是否尋求判處死刑。

他說，檢方「將參酌家屬的意見及心聲」後再做決定。至於可能殺人動機為何，有關當局尚未對外提出說明。

另據維基百科，遇刺身亡的羅伯雷納曾執導過搖滾仿紀錄片《搖滾萬萬歲》（1984年）、浪漫奇幻喜劇片《公主新娘》（1987年）、心理恐怖驚悚片《戰慄遊戲》（1990年）和浪漫愛情片《白宮夜未眠》（1995年）等片。 (編輯：鍾錦隆)