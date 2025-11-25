洛城男被ICE抓捕失蹤逾6周 家屬怕他已「不在人世」

洛杉磯一名男子，今年10月被移民暨海關執法局（ICE）特工逮捕後，至今已超過六周，沒有任何消息。家屬不知他是生是死，ICE則表示系統中找不到關於這名男子的紀錄。

據MS NOW等媒體綜合報導，44歲的Vicente Ventura Aguilar是墨西哥移民，一個多月以來，家人一直在尋找他的下落，但似乎沒人知道。Vicente的兄弟Felipe Aguilar，已在11月7日向洛市警局提交失蹤人口報告。

Felipe稱， Vicente在美國生活已有17年，至今沒有合法移民身分，他在美國做過各種工作，從葡萄採摘工人到環衛工人等。10月7日上午8時15分左右，Vicente離開家去趕公車，準備參加一份公共衛生工作的面試，但他再也沒有回來。

據稱，Vicente當天路上在一家商店附近遇到朋友。媒體查看現場監控錄像，畫面顯示上午8時40分，Vicente在商場外人行道上與友人跳舞。五分鐘後，戴著面罩、駕駛無標記車輛的移民執法人員突然抵達，開始對街區展開抓捕。由於拍攝角度原因，視頻沒有拍到Vicente被捕畫面，但兩名目擊者告訴媒體，他們看到特工給Vicente戴上手銬，並將他押上車。

同被拘留的證人指出，Vicente與其他幾名被捕者，被帶往洛市中心Edward R. Roybal聯邦大樓地下室B-18拘留設施，這裡是ICE在洛杉磯處理拘留案件的主要地點。第二天清晨，他們被開車載往美墨邊境遣返，就在邊境檢查站內，Vicente出現緊急醫療狀況。

證人描述，Vicente當時突然失去意識倒在地上，臉部著地，口中流血，四肢劇烈抽搐，「看起來像是垂死」。在場的其他被拘留者呼喊救助，現場執法人員嘲諷Vicente「裝病」。不久後，這位目擊證人被命令離開房間，這也是他最後一次看到Vicente。

家屬此後遍尋不著Vicente任何蹤跡，ICE表示此人不在拘留名單內，從未出現在ICE用於查找在押人員的公開線上系統中。家人與律師遍尋洛杉磯地區的醫院、太平間等地，同時尋求墨西哥協助，甚至向洛市警局報案，但至今仍無結果。Felipe說，全家人都很擔心Vicente的安危，尤其是遠在墨西哥的母親，「我們很怕他已經不在人世。」

國土安全部（DHS）發言人表示，Vicente的名字不在10月7至8日期間，洛杉磯地區逮捕的73名墨西哥籍人士之列。家屬與律師指出，Vicente或許向執法人員提供假名，但這不應是當局未能追查其下落的藉口，他們認為，政府應利用照片或生物辨識等方式全面搜尋，而非僅以姓名進行比對。

