洛市餐廳員工染A肝 10/24至11/1用餐者速打疫苗
洛杉磯縣公共衛生局表示，坦姆歐尚特餐廳（Tam O'Shanter Restaurant）一名員工確診A型肝炎，該員工在具傳染力期間曾上班。衛生局提醒，曾於10月24日至11月1日期間到過該店的民眾，可能感染病毒，應盡快接種A型肝炎疫苗，降低感染風險。
目前調查尚未發現其他病例，公共衛生局已展開追蹤，並與餐廳合作，安排所有未具免疫力的員工接種疫苗。衛生局指出，若曾完整接種A型肝炎疫苗，或過去曾感染A型肝炎，被視為已有免疫力，無須再次接種。但對年長者或免疫力較低者，除接種疫苗外，也可考慮施打A型肝炎免疫球蛋白（immune globulin）以增加保護力。若對自身免疫狀態不確定，建議聯繫醫師諮詢。
衛生局表示，未具免疫力且在該期間到過餐廳的民眾，應立即聯繫藥局或醫療機構接種疫苗。若無保險、保險不足或無法及時取得疫苗，可致電公共衛生資訊專線1-833-540-0473，服務時間為每日上午8時至晚8時。
此外，暴露後若出現發燒、噁心、嘔吐、腹痛或腹瀉等症狀，應盡速就醫評估是否感染A型肝炎。
A型肝炎是有高度傳染性的疾病，可能症狀輕微，也可能病程長達數月，少數嚴重病例恐致死亡。病毒主要透過進食受污染食物、水或接觸受污染物品傳播，來源通常為感染者排泄物中極微量的病毒。
更多世界日報報導
川普提早跛鴨？共和黨議員無視廢除「費力把事拖」呼籲
賭城沙漠驚見逾300堆火化人骨殘骸 驚動FBI出手
維州6歲童教室開槍 老師重傷提告獲賠1000萬元 子彈仍留在胸腔
其他人也在看
林志玲設獎TCCF挺女力 盼小S復出再拾主持棒
（中央社記者王心妤台北7日電）藝人林志玲首度以個人身分在TCCF內容創意大會設獎，但她近年將重心放在家庭，日前也有關注小S頒金鐘獎並看到落淚，她今天也說，期待小S重返螢光幕，「我們大家很需要她！」中央社 ・ 1 天前
下雨也能很有型 有Maison Kitsune x HUNTER就好
最近雨下得令人好厭世啊！來自巴黎的小狐狸Maison Kitsuné聽到嚕！品牌與英國的Hunter合作推出膠囊系列，其中最知名的Downpour靴款有全方位男女適用的長短靴，兒童靴款更是可可愛愛，如果你想找一個全家可以穿的家庭look，這個合作系列很可以滿足你的需求。鏡週刊Mirror Media ・ 16 小時前
志願役編現比太低成隱患 國防部：多項政策支持 年底可達8成
立法院預算中心日前提出明年度總預算分析報告指出，國軍志願役人力的編現比到今年6月底為止僅達75.58%，志願役士兵更只有...聯合新聞網 ・ 9 小時前
財神偷偷上線！「3大生肖」財運旺爆、好運接不完
生活中心／吳宜庭報導隨著時間的推移，有些人的運勢也將悄悄迎來轉變。根據《搜狐網》報導，近期財神特別眷顧三個生肖，他們的財運如虹，事業發展順風順水，金錢運勢更是不斷攀升。一起來看看，哪些生肖將在這段時間迎來「財星高照、財運亨通」的好機會。民視 ・ 10 小時前
醫院重大疏失！1歲嬰接種流感疫苗 竟被誤打A肝疫苗
金門醫院7日發生嚴重醫療疏失，一名1歲多嬰兒前往接種流感疫苗第二劑與水痘疫苗時，卻遭護理師誤打成A型肝炎疫苗。院方已向疾管署及縣衛生局通報，並表示將全面檢討疫苗施打流程，防止類似事件再發生。中天新聞網 ・ 12 小時前
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應
幼童打流感疫苗「誤打成A型肝炎」金門醫院急回應EBC東森新聞 ・ 12 小時前
黃仁勳旋風來台「只為台積電」 餐敘.運動會「固情誼」
台北市 / 綜合報導 輝達執行長黃仁勳再度旋風來台，所到之處都有粉絲搶著簽名。而這次黃仁勳最重要的行程，就是鞏固與台積電的情誼，昨天晚餐先與台積電董事長暨總裁魏哲家，在台南知名餐廳用餐，台積電高層通通出席，今天再到台積電的年度運動會擔任嘉賓，顯現AI教父對台積電的高度重視。眼前擺著熱呼呼的牛肉湯，輝達執行長黃仁勳，昨(7)日晚間現身台南永康的，牛肉爐店大啖美食，仔細一看對面就坐著台積電董事長魏哲家，兩個人一同舉杯，展現好交情，而眼尖的人也發現，這場餐會台積電的高層通通都來了，坐在黃仁勳身旁的，正是技術開發資深副總張曉強，而晶圓廠營運副總王英郎也有出席，另外像是，執行副總暨共同營運長秦永沛，以及共同營運長米玉傑，平台研發副總葉主輝，還有法務長方淑華也沒有缺席，輝達則是有供應鏈高階主管，看的出來，雙方對這次的餐敍，都相當重視。粉絲VS.輝達執行長黃仁勳說：「可以幫我簽名嗎，謝謝你。」科技巨頭齊聚一堂，也讓民眾到場圍觀，吃完牛肉爐，黃仁勳又到水果店，買了水果冰，所到之處，都刮起旋風，還有學生特地寫手版，希望獲得偶像簽名，而黃仁勳來者不拒，親切跟粉絲互動。粉絲李同學說：「我是你的粉絲，然後我每天，都會看你的影片，然後我希望，你可以簽名給我，我的夢想是跟你一樣，成為一個，很有錢的人。」而黃仁勳的超高人氣，也讓粉絲到了隔天，依然守在飯店外頭，就是希望能親眼見到，AI教父的風采。記者VS.輝達執行長黃仁勳說：「(那你什麼時候會再回來？)，我想是新年，對吧？，農曆新年我會回來。」黃仁勳透露下次再來台灣，應該就是農曆新年，這次短短的兩天台灣行，無論是在台南，與魏哲家共享美食，或是首度現身台積電運動會，對台積電展現高度重視。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
金門醫院出包！1歲幼童遭誤打A型肝炎疫苗 院方緊急通報
衛福部金門醫院昨（7）日發生一名1歲1個月幼童誤打A型肝炎疫苗事件。原本幼童應接種流感疫苗，卻因護理師操作失誤，錯將A型肝炎疫苗施打於幼童身上，事件於晚間才被發現，院方隨即通知家屬，並啟動內部調查及改台視新聞網 ・ 10 小時前
感冒亂吃抗生素更慘！36歲男喉嚨「長滿雪花」超驚悚 醫生示警了
綜合陸媒報導，張先生從事銷售工作，經常熬夜、出差，生活作息不規律，近日出現喉嚨痛，他便自行購買阿奇黴素等藥品服用，然而病情不僅未改善，反而越來越嚴重，這才到寧波市北侖區第二人民醫院就診。耳鼻喉科主任鄔忠偉在喉鏡檢查中發現，他的咽喉後壁佈滿白茫茫斑點，猶如...CTWANT ・ 7 小時前
86歲蕭萬長罹肺癌14年 每周喝4次「蔬果養生湯」降慢性發炎
86歲前副總統蕭萬長自2011年被診斷出肺癌第三期後，經手術切除腫瘤，至今已與癌症和平共處14年。除了每日堅持走路6000步、游泳等運動，他更透露自己的養生秘訣包括多吃蔬果、少碰加工食品，以及每週飲用4次由太太精心準備的蔬果養生湯，成功維持健康狀態。中天新聞網 ・ 1 天前
喝太多水反而傷身？泌尿醫「尿液變透明」藏危機：腎臟早就撐不住
無論天氣是否炎熱，都應多加喝水，但許多人都以為「多喝水、尿越透明就越健康」，而泌尿科醫師王士綱就點出「這句話只對一半」，因為真正的重點在於讓身體維持穩定代謝，而不是讓尿液像清水一樣無色，適量飲水、定期留意尿液變化，才是觀察腎臟健康最簡單卻最有效的方法。鏡報 ・ 9 小時前
立冬陰氣超凶！觸犯「6大禁忌」衰爆 專家示警3星座沖煞小心
今（7）日是二十四節氣中的立冬，清水孟國際塔羅小孟老師也分享立冬的6禁忌及傳統習俗，示警巨蟹座、狮子座、處女座3個星座的人在立冬容易爆發身體不適，要特別小心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
吃爆豆腐、雞胸肉，為何還會「肌少症」？醫揪台灣人1習慣釀「蛋白赤字」：身體沒吸收，腎臟快累死
跌倒是我國年長者事故傷害死亡原因第2名，防跌首要維持肌力與平衡，除了運動之外，也應攝取足夠熱量與蛋白質。不過國人雖然普遍知道蛋白質的重要性，飲食習慣中卻潛藏引發肌少症的風險——早餐蛋白赤字。營養師建議，早餐至少應攝取2份蛋白質，譬如200毫升豆漿就是1份蛋白質，搭配雞蛋、豆製品等，補足早餐蛋白質所需。幸福熟齡 ・ 4 天前
76歲翁體檢正常卻罹癌！醫揭「5大警訊」：身體早已透支
廖繼鼎醫師日前分享一名76歲患者的案例，一位長者平常生活規律、每天運動，且體檢報告也很正常，怎料，卻在某次手術後突然發高燒、器官衰竭，最後確診癌症。對此，廖繼鼎列出「5大警訊」，認為此狀況並非偶然，而是身體長期透支所致。鏡報 ・ 2 天前
超愛吃「1食物」！表妹婿20幾歲罹大腸癌 譚敦慈：絕對不吃
大腸癌有逐漸年輕化的趨勢，無毒教母譚敦慈在《健康晚點名》節目中透露，表妹婿是一位川菜師傅，平常喜歡吃重油、重鹹，還很愛吃豆腐乳這種醃漬類食物，20幾歲就罹患大腸癌。譚敦慈建議，在飲食上要少吃燒烤、高溫烹調、醃漬、不新鮮的食材。鏡報 ・ 1 天前
健保補充保費改制引反彈！蘇一峰認不公平
[NOWnews今日新聞]衛福部長石崇良拋出健保補充保費改革，引發各界反彈，醫師蘇一峰也認為，這次加收保費會遇到這麼大的反彈，是民眾覺得增收制度不公平，呼籲政府減少不必要的灑幣，把錢投資力挺健保永續經...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
「立冬」進補薑母鴨、羊肉爐 醫：三成人補不得！心血管會出大事
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今（7）日是二十四節氣的「立冬」，象徵著冬季正式展開，台灣人傳統習慣要「補一下」，認為補充營養恢復元氣才能抵禦寒冬，但有三成人可補不得！醫師提醒，根據國健署資料，20歲以上國人血脂異常盛行率已達三成，但因症狀不明顯，不少人根本不自知，特別是習慣外食、日常飲食偏油重口味的上班族，進補若無節制，恐不知不覺加劇心血管負擔。...匯流新聞網 ・ 1 天前
這種眼藥水超涼！竟引起青光眼、白內障 全台183萬人有乾眼症！慎選眼藥
眼睛痠澀，點日本買的激涼眼藥水好舒爽！醫師提醒，很多人到日本都愛託人買回超涼眼藥水，殊不知很多都含有防腐劑或強效抗發炎如類固醇的藥物，不僅容易眼壓高引起青光眼，還可能引起白內障、眼睛抵抗力下降，傷口不健康2.0 ・ 1 天前
活到96歲的祕密！伊莉莎白女王96歲長壽祕訣曝光 百歲人瑞也這樣吃
英國伊莉莎白女王能活到96歲、依舊神采奕奕，關鍵竟藏在她每天的生活習慣裡！從固定作息、規律運動，到堅持攝取足夠的蛋白質，她用最簡單的方式實踐長壽哲學。 伊莉莎白女王健康祕訣 據說，英國伊莉莎白健康2.0 ・ 19 小時前
二代健保補充保費改革掀民怨！ 行政院指示衛福部暫緩規劃
衛福部研擬健保補充保費3大改革，如租金、利息、股利導入年度結算制，引發社會反彈聲浪。行政院發言人李慧芝6日晚間表示，行政院長卓榮泰已指示衛福部廣泛聽取各界意見，暫緩具爭議規劃、加強社會溝通，尋求更周全中廣新聞網 ・ 1 天前