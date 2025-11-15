洛市首位西語裔消防局長 莫爾獲任命

洛杉磯市議會14日通過，任命莫爾（Jaime Moore）為洛杉磯消防局新任局長。他是該局史上第二位拉丁裔、首位以西班牙語為母語的領導人，將接替先前因應變失當遭市長撤職的克勞莉，帶領消防局重建公共信任，並因應未來重大災害與國際賽事挑戰。

現年52歲的莫爾自1995年加入消防局，曾任營運谷區分局副局長。他出生於路易西安納州，在洛杉磯長大，畢業於聖塔蒙尼卡高中與洛杉磯加州大學，並擁有長堤州大(CSU Long Beach)公共行政與緊急管理碩士學位。市長貝斯於10月提名莫爾為新任局長時指出，雙方將合作推動消防局改革，包括提升重大事件應變能力與強化911系統回應效率。貝斯表示，她為能任命一位道地洛杉磯人感到驕傲，莫爾是能帶領該市走向進步的最佳人選。

市議員（Nithya Raman）、尤拉多（Ysabel Jurado）與麥奧斯克（Tim McOsker）當日未出席，但其餘12位議員一致投下贊成票，通過莫爾的任命。稍早市議會公共安全委員會亦已全票支持。議會公共安全委員會主席John Lee表示，莫爾具備豐富經驗與前瞻視野，不僅了解消防局，也清楚未來該局改革方向。他指出，莫爾長年在內部歷練、由基層晉升而來，展現對消防局與城市的承諾。

莫爾表示，支持就元旦發生的拉克曼火災延燒成寶馬山野火事件展開獨立調查。他指出，這是該市歷來最具挑戰的一年，寶馬山野火考驗消防局組織的每一個面向，對市民與消防員都造成沉重傷害。

根據報導，當初消防員曾回報拉克曼火災仍有餘燼，但遭指示撤離；數日後，聖塔安娜焚風助長火勢復燃，演變為毀滅性的寶馬山野火，造成12人死亡、數千建物燒毀。

代表寶馬山選區的市議員帕克（Traci Park），肯定莫爾對事件的透明態度與領導誠意。代表東北谷區、涵蓋經常發生野火的塞普韋達盆地休閒的市議員帕蒂亞（Imelda Padilla）也表達支持，感謝莫爾讓該地區受到更多關注，並期待未來繼續合作改善。

前局長克勞莉於2月21日遭市長貝斯解除職務。貝斯表示，克勞莉當時未按指示在1月7日焚風來襲前預先部署約1000名消防員，也未提交火災後行動報告，且未通報即將發生的氣象異常。克勞莉否認指控，並於8月提告，稱遭報復，指出市府長年對消防局資源不足、裝備落後而漠視。

