洛杉磯中領館抗議人士遭不明化學藥水攻擊 警方逮捕中共保全

中國民主黨國際聯盟與香港自由民主黨4日在美國洛杉磯中國駐美領事館門前舉行和平抗議中共活動時，和館方的保全人員爆發衝突。中共保全在活動接近尾聲時，突然以類似辣椒水的不明化學藥水攻擊抗議人士，導致被害人全身多處劇烈疼痛，眼睛腫脹、視力模糊，至今仍在恢復中，而洛城警方則在第一時間逮捕了中共保全。

這場抗議活動是為了聲援全球反獨裁運動，並表達對委內瑞拉民主轉型的支持，吸引了許多媒體到場採訪，但在活動接近尾聲，待媒體逐漸散去之時，中國駐洛杉磯領事館僱用的保安公司吳姓負責人，突然向活動的義工劉敏、樂在霖、和陳寧等人挑釁，引發激烈衝突。隨後，中共保全就持類似辣椒水的不明化學藥水攻擊在場人士，遭到攻擊的義工陳寧說，被不明藥水噴射後，全身多處劇烈疼痛，眼睛腫脹、視力模糊，至今仍在恢復中。

陳寧痛批這起事件絕非單純衝突，而是中共代理人在美國本土實施的跨境鎮壓行為，是對美國主權與國家安全的公開挑釁。而洛城警方也在第一時間逮捕了中共保全。

對此，中國民主黨國際聯盟主席界立建則表示，這起事件體現共產黨海外跨國暴力執法嚴重威脅美國國家的緊迫性，而他們將會緊密和警局檢察官合作，督促對其採取最嚴厲法律判決，包括刑事案件和民事案件也都會同步進行，而事件已經告知國會和FBI等部門，誓必要為所有受害者爭奪回法律公道、讓施暴者付出沉重法律代價。