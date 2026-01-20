洛杉磯夫婦在家開咖啡館 不違規還顧客爆滿
在洛杉磯天使高地（Angelino Heights）最近出現一家開業不到兩星期的家居咖啡室，成了當地社區的新焦點，廣受鄰居歡迎，滿載社區溫情。
消息由媒體ABC7 Eyewitness News報導。這家名為Granada的咖啡室，由韋瑟（Sydney Wayser）及其丈夫艾沃特斯（Isaac Watters）開設，被社區視為洛杉磯最新和最獨特的咖啡館之一。開店至今不到兩周，卻已成為當地居民的到訪熱點。
店主韋瑟說：「我們原本以為不會有人光顧，而且這個概念有點怪異，人們要麼喜歡進來，要麼不來。但現在，人人都非常興奮，這讓我們感動。」
丈夫沃特斯表示，他們家有非常理想的空間布局來開設咖啡室。地下一層公共空間，樓上是私人空間，這樣很容易吸引人們進來，不會讓人感覺像是走進了一間普通民宅一樣。」
Granada咖啡室是透過洛杉磯縣衛生局推出的「微型企業家居廚房運營計畫」（Microenterprise Home Kitchen Operation program，簡稱MEHKO）開設，店主夫婦獲准以其家居私人廚房，以餐廳的形式運營。MEHKO允許個人在其私人住宅內經營餐廳，是一種新型的零售食物設施，降低傳統餐廳經營的高門檻，促進創業及經濟共融，在合符衛生標準下，讓人們有更多機會得嘗本地食品，增加社區選擇。此計畫對每周的餐點數量及年收入作出規限。
沃特斯提到，政府部門派了檢查員來協助他們經歷所有程序，以致其廚房運作最終符合規範。
Granada開店以來口碑很好，令其客似雲來。顧客Angie Bandari表示，到這裡來很有樂趣；Daniel Everett則感到這裡令人印象深刻：「我覺得這裡確實比我們平常去的餐廳，更有家的感覺，更為舒適。」
另一顧客Bee Gilmore表示：「如果你想找一個不只屬於自己的天地，而卻有機會真正有與他人連結的感覺，那麼這是個好地方。」
韋瑟夫婦希望打造一個歡迎所有人的友善空間，而現在因著心願達成而感高興。丈夫沃特斯說：「真正的回報並非金錢，而是我們與別人建立的關係。」夫婦二人均鼓勵其他小企業主也申請MEHKO許可證。
Granada的營業時間為上午9時至下午3時。此時段正是夫婦的女兒上學的時間。
更多世界日報報導
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
其他人也在看
嫁周杰倫11年仍熱戀！昆凌觀眾席「來回摸尪大腿」 超甜互動被拍
音樂天王周杰倫跟昆凌結婚11年，育有2子1女，兩人之間的好感情也讓網友羨慕不已。日前，周杰倫飛往澳洲參加澳網公開賽的「一分大滿貫」，昆凌也跟著一起出席，事後兩人在觀眾席看球賽時，甜蜜的互動全都被網友給捕捉。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 8
欠錢拚重生／獨家！沒錢也要快樂度日 陳致遠、林秀琴嗑酒肉尋歡
前職棒球星陳致遠與妻子林秀琴淡出演藝圈，夫妻倆行事低調，鮮少公開露面。1月初晚間，本刊直擊兩人現身台北東區巷弄內一家燒肉店，當晚夫妻倆並未刻意遮掩行蹤，輕裝上陣坐在店內用餐，一邊烤肉、一邊小酌，互動自然，雖然之前投資頻頻失利，但兩人看來輕鬆愉快，頗能品嘗人生風波裡的小確幸。鏡週刊Mirror Media ・ 3 小時前 ・ 34
77歲張小燕近況曝...燦笑同框天后們 張清芳「高挑帥兒也在場」成焦點
知名造型師李明川雖然忙於工作，但不時仍會透過社群分享生活，近日，他曝光一組用餐的大合照，只見張小燕、張清芳、方芳芳等人都齊聚一堂，讓網友瞬間驚呼：「這餐含金量好高」蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
24歲男聚餐吐血送醫！醫生從肺部取出「這物」 他傻眼：小學弄丟的
《寧波晚報》報導，急診檢查顯示，小林左肺存在局部支氣管擴張並伴隨感染，氣道內疑似有阻塞物，且供血血管形態異常，稍有刺激便可能引發大出血。考量患者年僅24歲，卻出現與年齡不相符的肺部病變，醫師高度警覺，認為必須進一步探查。不過，小林一度因恐懼檢查而拒絕手術，...CTWANT ・ 1 天前 ・ 47
蔥油餅伯賣200份餅才夠給零用錢 啃老逆子「嫌太少」狠弒雙親導火線曝光
廖姓死者與妻子擺攤維生，平時在三重販售蔥油餅，其每份蔥油餅要價僅25元，因價格實惠、滋味可口而吸引大批死忠顧客，夫妻倆靠擺攤養大獨生子，廖男卻於17日晚間先後殺害2名死者，於當日晚間逃逸，並在稍早落網。據了解，廖嫌退伍後就沒有正當工作，平時沉迷手遊電玩，靠著打...CTWANT ・ 15 小時前 ・ 189
獨家／民進黨桃園市長人選出爐了！傳1月底將徵召提名「他」挑戰張善政
即時中心／潘柏廷報導民進黨選對會持續布局2026年選戰，而六都之中僅剩台北市、桃園市尚未確定名單，其中在桃園市長參選人部分，不分區綠委王義川、總統府副秘書長何志偉皆為外界點名的熱門人選。對此，《民視》掌握最新消息，民進黨將在1月底徵召提名「他」出戰現任國民黨籍桃園市長張善政，相關內容也隨之曝光。民視 ・ 21 小時前 ・ 220
半數台灣人中招！扁桃腺結石臭到爆 醫曝亂用藥是元凶
耳鼻喉科醫師李晏廷近日在臉書粉專分享，台灣約有一半的人可能患有扁桃腺結石，但多數人並不知情。這種如同小米粒般的結石卡在喉嚨深處，除了造成喉嚨卡卡、口腔異味等常見症狀，還可能引發肩頸異常僵硬痠痛，甚至心臟瓣膜偶爾突然抽痛等特殊症狀。中天新聞網 ・ 22 小時前 ・ 7
力積電銅鑼廠以18億美元售予美光，做為後段先進封裝廠，預計Q2完成
【財訊快報／記者李純君報導】產線含括邏輯與記憶體代工的力積電(6770)17日宣布，將旗下銅鑼廠以18億美元出售給美光，而此一交易預計在今年第二季完成，在處分投資收益的挹注下，將會大大美化力積電今年全年財報。而銅鑼廠將成為美光的後段先進封裝廠區。力積電宣布與記憶體大廠美光科技(Micron)，簽署獨家合作意向書(LOI，Letter of Intent)，將銅鑼廠以18億美元現金售予美光。有關此項跨國合作的後續執行，力積電補充，雙方具體合作內容將依據正式契約條款而定。在雙方正式簽約並經相關法規核准以後，這項售廠交易計畫預計將於今年第二季完成。力積電也提到，美光將和力積電建立DRAM先進封裝的長期晶圓代工關係，美光也將協助力積電在新竹P3廠精進現有利基型DRAM製程技術。力積電將藉此強化財務體質，趁全球記憶體景氣翻揚，結合3D晶圓堆疊(WoW)、中介層(Interposer)等先進封裝技術和材料，力積電將轉型躋身AI供應鏈重要環節。力積電董事長黃崇仁表示，這一波AI應用風潮帶動全球DRAM景氣上揚，可迅速擴充產能的銅鑼新廠，順勢成為美光與力積電合作雙贏的支點。出售銅鑼廠除可改善力積電財務財訊快報 ・ 1 天前 ・ 5
柯文哲狠批藍營恐危及藍白合？郭正亮也喊話
[NOWnews今日新聞]前民眾黨主席柯文哲日前直言「國民黨不要太高估他的實力」，更狠批台北市中小學免費營養午餐政策是「民粹政治」、「騙選票」，惹怒藍營一票人，恐危及藍白合。對此，前立委郭正亮昨（19...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前 ・ 92
電信費也記得歸戶！他設定完發票秒中500元 網：謝謝提醒
日前有網友分享，因未完成載具歸戶，錯失200萬元獎金。近日一名網友也提醒，電信費也記得完成載具歸戶，他設定完後還意外中了電子發票500元獎項。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 發表留言
柯志恩高雄市長贏定了？最新網路民調「史詩級輾碎」
2026高雄市長確定藍綠對決組合，綠委賴瑞隆在綠營初選民調勝出，對戰藍委柯志恩。對此，據一份最新網路民調顯示，柯志恩以86%的支持度輾壓賴瑞隆的7%，引發討論。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 809
「煮泡麵加蛋」被男友罵公主病！網歪樓「曬1圖」：有皇太后病
生活中心／綜合報導泡麵加點配料竟然也能成為情侶爭吵的導火線？近期有名女網友在社群發文抱怨，自己吃泡麵時習慣打顆蛋，卻因此被前男友貼上「公主病」標籤，兩人為此爆發激烈口角。貼文曝光後立刻掀起熱議，不少網友看傻眼，直呼「公主病、拜金女的門檻也太低了吧」，也讓不少人感慨，連吃泡麵都能被嫌棄，價值觀差這麼多，分開反而是解脫。民視 ・ 1 天前 ・ 66
重拾甜蜜1／挺過婚變曬恩愛 六月、李易街上緊牽不放手
李易與六月當天打扮休閒，李易右手提著紙袋，左手則始終緊緊牽著六月，兩人十指緊扣的背影，與一般熱戀中的情侶無異。即便是在趕路，李易還不時轉頭察看老婆的狀況，眼神中滿是呵護。而六月似乎是因為素顏，刻意把帽沿壓低、口罩戴滿，身材纖瘦的她，走在李易身邊格外有小女...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 17
-20度極冷空氣來了！下週大雨開炸 恐濕冷5天「最凍時段曝」
小心來自蒙古的大寒！日前中央氣象局前局長鄭明典表示，有-20度的極冷空氣從北方南下，雖然台灣有海洋讓降溫不極端，但仍須留意其影響。而中央氣象署預報，這波「蒙古大寒」不只會來帶降溫，水氣也相當多，北東預計下週一（19日）越晚雨越多，一路下到下週五（23日）；低溫則是下週三（21日）起夜間清晨，北部、宜蘭空曠地區最冷探10度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
Lulu婚宴倒數！公開第二波絕美婚紗照 陳漢典心疼老婆「一人兼多差」
陳漢典、LULU（黃路梓茵）繼先前赴日本富士山拍攝婚紗照曝光後，即將在下週（25日）舉辦婚宴的兩人，再度釋出另外兩套絕美婚紗照，除了婚紗、造型設定、拍攝形式到行程安排幾乎都由 LULU 提出構想，婚宴本身的節目流程及細節也都是LULU一手規劃，身為新郎的陳漢典則以「軍師」身分提出建議，兩人再反覆討論後才定案。鏡週刊Mirror Media ・ 21 小時前 ・ 35
早餐店因病停業！萬人見「這幕」淚讚喊：做人太成功
生活中心／曾詠晞報導16日一名網友在臉書社團分享一張動人照片，並配文「鐵捲門上有洋蔥」來表達心中的感動。位於台北市市民大道附近的一家老字號早餐店，近期因老闆身體不適暫時歇業，在鐵捲門上貼出休息告示。沒想到原本簡單的公告，竟意外被滿滿的「祝福留言」包圍，熟客們自發的在門口張貼字條為老闆打氣。這幕充滿溫馨的畫面被上傳至許多臉書社團後，隨即引發萬人按讚，不禁讓網友感嘆「哇…好成功的一間店」。民視健康長照網 ・ 18 小時前 ・ 4
「台灣媳婦」帶娃返美！14個月兒當眾遭羞辱 陌生大媽突脫口：好醜
來自美國的知名YouTuber莎白2010年和家人移居台灣，並在台灣結婚生子，成為「台灣媳婦」，頻道擁有79.5萬人訂閱。莎白近日和老公帶2個孩子回美國，沒想到兒子竟連續被路人評論外型，讓她氣得直呼：「我臉上是寫『很好欺負』嗎」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 63
預言台美關稅協議是「正式建交前的暖身」！專家：川普很可能在任內建交台灣
台美關稅協議正式出爐，台灣調降為不疊加15%稅率，同時享有232條款最惠國待遇，而台灣企業將投資美國2500億美元，政府信用擔保2500億美元。對此，總體經濟學家吳嘉隆直言，這個美台關稅不單單只是降關稅，更有外交、軍事上的重大涵義，「可以解釋成正式建交之前的暖身」。吳嘉隆在臉書發文表示，美國與台灣達成的協議，其實不只是關稅。更重要的是，第一，在許多高新技術......風傳媒 ・ 1 天前 ・ 759
日系車真的耐操又省錢？專家點名6車款「連修車師傅都怕」：養護成本驚人
消費者在購買新車時，後續的保養以及維修成本費用也是考慮的重點之一，在普遍民眾多認為日系車較耐操、開不壞，相較於歐系車養護成本低等既定印象。但是實際在保養廠現場真的是如此嗎？根據美國理財網站《GOBankingRates》採訪專業修車廠German Car Depot老闆兼技師蓋爾凡德（Alan Gelfand），他特別點名6款維修費用特別高的日系車，甚至連修......風傳媒 ・ 2 天前 ・ 38
收容所小狗「確認過眼神」！畫面曝光融化67萬人
國際中心／曾詠晞報導在冰冷的收容所裡，總有那麼一雙雙期盼的眼神，無數次望向來去的人群，卻始終等不到那一雙願意牽牠回家的手。直到這一天，奇蹟終於降臨！棕毛小狗在新家裡，那雙看向主人的眼睛，彷彿承載了全世界的依賴與愛，短短幾秒的畫面，瞬間融化了67萬網友的心。民視健康長照網 ・ 22 小時前 ・ 1