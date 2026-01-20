洛杉磯夫婦在家開咖啡館 不違規還顧客爆滿

在洛杉磯天使高地（Angelino Heights）最近出現一家開業不到兩星期的家居咖啡室，成了當地社區的新焦點，廣受鄰居歡迎，滿載社區溫情。

消息由媒體ABC7 Eyewitness News報導。這家名為Granada的咖啡室，由韋瑟（Sydney Wayser）及其丈夫艾沃特斯（Isaac Watters）開設，被社區視為洛杉磯最新和最獨特的咖啡館之一。開店至今不到兩周，卻已成為當地居民的到訪熱點。

店主韋瑟說：「我們原本以為不會有人光顧，而且這個概念有點怪異，人們要麼喜歡進來，要麼不來。但現在，人人都非常興奮，這讓我們感動。」

丈夫沃特斯表示，他們家有非常理想的空間布局來開設咖啡室。地下一層公共空間，樓上是私人空間，這樣很容易吸引人們進來，不會讓人感覺像是走進了一間普通民宅一樣。」

Granada咖啡室是透過洛杉磯縣衛生局推出的「微型企業家居廚房運營計畫」（Microenterprise Home Kitchen Operation program，簡稱MEHKO）開設，店主夫婦獲准以其家居私人廚房，以餐廳的形式運營。MEHKO允許個人在其私人住宅內經營餐廳，是一種新型的零售食物設施，降低傳統餐廳經營的高門檻，促進創業及經濟共融，在合符衛生標準下，讓人們有更多機會得嘗本地食品，增加社區選擇。此計畫對每周的餐點數量及年收入作出規限。

沃特斯提到，政府部門派了檢查員來協助他們經歷所有程序，以致其廚房運作最終符合規範。

Granada開店以來口碑很好，令其客似雲來。顧客Angie Bandari表示，到這裡來很有樂趣；Daniel Everett則感到這裡令人印象深刻：「我覺得這裡確實比我們平常去的餐廳，更有家的感覺，更為舒適。」

另一顧客Bee Gilmore表示：「如果你想找一個不只屬於自己的天地，而卻有機會真正有與他人連結的感覺，那麼這是個好地方。」

韋瑟夫婦希望打造一個歡迎所有人的友善空間，而現在因著心願達成而感高興。丈夫沃特斯說：「真正的回報並非金錢，而是我們與別人建立的關係。」夫婦二人均鼓勵其他小企業主也申請MEHKO許可證。

Granada的營業時間為上午9時至下午3時。此時段正是夫婦的女兒上學的時間。

