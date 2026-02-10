洛杉磯奧運「棒球晉級資格」曝！美國隊確定參賽 台灣要拚2賽事搶門票

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

世界棒壘球總會（WBSC）今（10）日正式獲得國際奧林匹克委員會（IOC）核准2028洛杉磯奧運棒球項目資格賽制度，將維持6隊制，每隊登錄人數為24人。由於洛杉磯為主辦城市，美國隊已確定直接取得1席參賽資格，其餘5席將由各國代表隊透過多項國際賽事爭奪。

2028洛杉磯奧運棒球項目資格賽晉級辦法曝光，中華隊將透過2賽事爭奪門票（圖／棒協提供）

今年3月舉行的世界棒球經典賽（WBC）將成為通往洛杉磯奧運的第一道關卡。WBSC規定，在WBC最終排名中，美洲區成績最佳的2隊可直接晉級洛杉磯奧運，這意味著多明尼加、委內瑞拉、波多黎各等美洲列強，勢必在WBC力拚提前卡位奧運資格門票。

將於2027年11月登場的世界12強賽（Premier12），將首度擴編為16隊，並成為另一道關鍵晉級關卡。亞洲區排名最高的球隊以及歐洲或大洋洲排名最高的球隊，各可取得1席洛杉磯奧運奧運資格，是亞洲棒壇的重要一役。

若隊伍仍未取得門票，最後機會將落在2028年3月舉行的奧運最終資格賽。屆時將集結來自歐洲、亞洲、非洲與大洋洲的勁旅同場較勁，只有冠軍能搭上前往洛杉磯奧運的末班車。

