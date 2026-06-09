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洛杉磯市長選舉開票出現戲劇性變化，左派市議員 Nithya Raman 憑藉郵寄選票優勢，成功逆轉超車真人秀明星 Spencer Pratt，取得第二名席次。她將在 11 月的決選中，正面對決現任市長 Karen Bass，爭奪全美第二大城的領導權。

根據洛杉磯郡登記官（Los Angeles County Registrar-Recorder）週一晚間公布的最新數據，民主社會主義者、現任市議員 Nithya Raman 以 28.5% 的得票率，超越共和黨籍對手 Spencer Pratt 的 25.8%。包含美國有線電視新聞網（CNN）與國家廣播公司（NBC News）在內的多家媒體已預測，Raman 確定晉級決選。

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這場選戰的第二名將在 11 月的決選中，與現任市長 Karen Bass 正面對決。Bass 是民主黨籍的前國會議員，於 2022 年首次當選，成為這座美國第二大城市的領導者，但其任內表現也面臨不少批評。Raman 在社群平台 X 上發表聲明，感謝選民支持，並強調將繼續為更安全、更宜居的洛杉磯奮鬥。

原本位居第二的 Spencer Pratt 曾是真人秀明星，他的住家在 2025 年的毀滅性大火中付之一炬。他在競選中主打選民對重建進度緩慢、道路坑洞、毒品與遊民問題，以及市政廳效率低下的不滿。雖然他在投票日當晚領先，但隨著加州特有的郵寄選票陸續開出，其優勢逐漸消失。

加州的開票速度一向緩慢，因為所有選民都會收到郵寄選票，只要郵戳日期在選舉日當天即為有效。針對此次選舉，由川普（Donald Trump）任命的聯邦檢察官 Bill Essayli 表示，正在調查相關的選舉舞弊指控，並強調將追查所有證據。洛杉磯市長決選預計將於 11 月 3 日與美國期中選舉（Midterm Elections）同步舉行。

原文出處：洛杉磯市長選戰激戰！左派挑戰者逆轉超車將與現任市長決一死戰

本文由AI協作，經編輯審核後發布