洛杉磯年度美食盛會 11月16日上桌

洛杉磯雜誌將於11月16日在馬里布的Calamigos Ranch舉辦第十九屆年度美食盛會（The FOOD Event 2025）。這場年度美食美酒盛會，已成為洛杉磯備受期待的傳統盛事，屆時將呈現來自城中頂級餐廳的一系列美味佳餚，及葡萄酒、烈酒和雞尾酒品鑑、精釀啤酒、現場音樂表演等。

這場2025年美食盛會，將帶來一場無與倫比的美食之旅，眾多代表洛杉磯多元而充滿活力的美食界的廚師和餐廳將參與，包括 All About The Cinnamon、Ayara Thai、Arth Bar + Kitchen、BOXan及Cityat Club LA等。

活動僅限21歲以上人士參加。想了解更多資訊及購票，請至LAMag.com/TheFoodEvent2025

