洛杉磯抗議ICE 活動標語具雙重意義 (圖)

洛杉磯響應美國多地發起「ICE永遠滾蛋」（ICE Out For Good）示威，抗議移民暨海關執法局（ICE）行徑。活動主題標語for Good既為永久之意，另Good也是遭到ICE探員槍擊身亡的女性古德（Renee Good）姓氏。

中央社記者林宏翰洛杉磯攝 115年1月11日

洛杉磯抗議ICE 活動標語具雙重意義 洛杉磯響應美國多地發起「ICE永遠滾蛋」（ICE Out For Good）示威，抗議移民暨海關執法局（ICE）行 徑。活動主題標語for Good既為永久之意，另Good也 是遭到ICE探員槍擊身亡的女性古德（Renee Good） 姓氏。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 115年1月11日
洛杉磯抗議ICE 活動標語具雙重意義 洛杉磯響應美國多地發起「ICE永遠滾蛋」（ICE Out For Good）示威，抗議移民暨海關執法局（ICE）行 徑。活動主題標語for Good既為永久之意，另Good也 是遭到ICE探員槍擊身亡的女性古德（Renee Good） 姓氏。 中央社記者林宏翰洛杉磯攝 115年1月11日

