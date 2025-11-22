洛杉磯港口貨櫃船突起火！船上載有危險物品 百名消防員急灌救
美國洛杉磯港口一艘載有危險物品的貨櫃船當地時間21日晚間發生火災，隨後甲板還發生爆炸。洛杉磯消防局表示，這艘名為「亨利·哈德遜一號」的貨櫃船上23名船員全數安全撤離，無人在這起火災中受傷。目前已有超過100名消防員投入滅火工作，消防危險物品處理單位也在現場監測空氣品質。
據洛杉磯消防局描述，火災似乎是從船隻甲板下方開始的。到當地時間晚上7點左右，火勢已蔓延至船上的多個樓層，隨後在甲板中部發生爆炸。目前火災起因尚未確定，調查工作仍在進行中。
洛杉磯市長巴斯（Karen Bass）表示：「洛杉磯消防局危險物品處理公司正在監測空氣品質，同時滅火工作仍在繼續。」這艘長達1102英尺的貨櫃船由總部位於新加坡的航運公司「One Ocean Express」營運。
這艘「亨利·哈德遜一號」貨櫃船在抵達洛杉磯之前，曾在日本停靠多個港口，包括神戶、名古屋和東京。目前「One Ocean Express」尚未就此事發表任何意見。
