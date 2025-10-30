洛杉磯縣查獲象牙、犀牛角等上千管制品
加州魚類和野生動物管理局在洛杉磯縣的一個商業地點，查獲大批動物身體部分，其中還包括法規禁止的犀牛角（rhino horn）和象牙（elephant ivory）。
該局於23日在官方網站上宣布，特別行動小組 (SOU) 發現大量證據，顯示洛杉磯縣一家企業涉嫌販賣動物器官，包括犀牛角和象牙。調查人員發現了至少九隻犀牛角、數千支象牙、幾根大型精雕細琢的象牙飾品和一個海龜殼。所有樣本都將在該局的野生動物法醫實驗室進行檢測和鑑定。新聞稿中並沒有指出這家企業的名稱。
該局副局長兼執法部門負責人阿諾德 (Nathaniel Arnold) 表示：「加州是最早反對象牙貿易的州之一，我們的承諾從未動搖。這些行動明確表明，我們將繼續追究那些從殘害野生動物中獲利的人的責任。全球對象牙和犀牛角的需求助長了偷獵和有組織犯罪，加州不會成為這些組織犯罪活動的市場。
此案恰逢2025年10月被揭露——距離州長簽署設立這項關鍵執法權力已經過了十年。由阿特金斯（Toni Atkins）起草的第96號議會法案（AB 96）於2015年10月由州長布朗簽（Jerry Brown）署成為法律，並於2016年生效。該法案擴大了加州對象牙和犀牛角銷售的禁令，使加州成為美國第三個頒布此類保護措施的州。憑藉AB 96法案確立的權力，加州魚類和野生動物管理局（CDFW）的特別行動小組（SOU）和全州的執法人員一直在努力打擊非法象牙和犀牛角銷售，努力減少導致對標誌性瀕危物種進行無謂偷獵的需求。
