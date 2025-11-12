洛杉磯與長堤港簽署零排放協議
根據英國航運相關網站表示，美國洛杉磯港與長堤港，近日在推動零排放航運領域邁出關鍵一步。長堤港務委員會一致通過與南海岸空氣品質管理局（South Coast Air Quality Management District, SCAQMD）簽署具法律約束力的合作協議，設定明確時程，以推動港區基礎設施全面邁向零排放運作。
消息指出，該協議於十一月七日經SCAQMD理事會批准，要求兩港分三階段制定完整的零排放基礎設施發展計畫，首份草案預定於明（二○二七）年五月提出，並於二○二九年底前，完成所有設備類別的正式計畫審核。這份協議代表港區環保政策由二○○五年起實施自願性「清潔空氣行動計畫」（Clean Air Action Plan, CAAP），進一步升級為具法律約束力的具體規範。
長堤港務委員會主席柯隆納（Frank Colonna）表示，很高興能透過這項合作協議，讓港口在維持貨運效率與就業同時，加速邁向更清淨、更永續的運作模式。
洛杉磯港務委員會預計於十一月二十日的例行會議中進行表決，待通過後，雙港與SCAQMD三方將正式簽署協議。
這項協議將針對港區最大排放源︱遠洋船舶，提出多項具體減排措施，包括「環保船舶指數獎勵計畫」（Environmental Ship Index Incentive Programs）及零排放貨櫃卡車運輸方案。這些被稱為「CAAP Plus」的附加措施，預計於二○二六年春季前完成。
長堤港首席執行長寇德羅（Mario Cordero）認為，這份協議是透明公開討論的成果，展現各方攜手減少環境衝擊的決心。協議框架設有嚴格執行條款，違規罰款介於五萬至二十萬美元之間，罰金將專款用於港區周邊社區環境改善計畫。同時，協議也設有四十五天退場條款，允許各方在必要時退出。
SCAQMD理事會主席戴爾加多（Vanessa Delgado）指出，這項協議是十多年努力的里程碑，象徵南海岸地區對清潔空氣的共同承諾。該機構將透過年度報告與定期追蹤確保協議能夠落實。
長堤市長李察森（Rex Richardson）強調，這份協議展現出港口運作模式轉變，環保與經濟發展不再對立，而是須共同推進，這項合作將推動永續港口建設，保護社區健康，實現氣候承諾，並創造具競爭力的優質就業機會。
協議涵蓋的範圍包括貨物裝卸設備、港口作業船舶、卡車、火車及遠洋船舶等主要排放源。為確保公民參與，SCAQMD自二○二二年以後舉辦近三十場公開會議與社區諮詢，並依據民眾意見加強執行與加倍罰則條款。SCAQMD理事會也通過決議，自協議生效起暫停相關法規制定五年，以保留規範權限並讓港區有足夠時間規劃基礎設施。
