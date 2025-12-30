洛杉磯蜜雪冰城白人收銀小哥 用流利中文點單引熱議

中國連鎖茶飲品牌蜜雪冰城正式進軍北美市場。2025年12月20日，蜜雪冰城北美首店在美國洛杉磯好萊塢星光大道開業，門店正對中國劇院，醒目的紅色招牌與「雪王」形象一亮相，隨即吸引大量民眾排隊朝聖。開業首日，除價格策略與品牌知名度引發關注外，一名能以流利普通話為顧客點單的外籍收銀員，意外成為社群平台熱議焦點。

中華網報導，多段由華人網友拍攝的點單影片在網路流傳。畫面中，白人收銀小哥熟練詢問顧客飲品種類、甜度與冰量，普通話發音自然順暢，幾乎無須重複確認。不少網友笑稱，「在美國喝蜜雪，反而比在國內點單還輕鬆」，也有旅美華人直言，這樣的服務細節讓人產生久違的親切感。

據報導，該名收銀員曾在中國生活並學習多年，具備良好的中文基礎。蜜雪冰城方面並未刻意將其作為行銷亮點，但「反向雙語服務」的畫面仍迅速引爆討論。有網友調侃，「原來在外企上班，用外語才是基本技能」，也有人認為這正是全球化背景下，服務業人才流動與文化互融的具體體現。

在產品策略上，蜜雪冰城延續其一貫的「高質平價」定位。北美門店的招牌冰淇淋售價1.19美元，珍珠奶茶3.99美元起，明顯低於當地同類茶飲品牌普遍6至10美元的定價水準。同時，門店也因應美國消費者口味，推出120%、150%甚至200%的超甜選項，展現品牌在地化調整的彈性。

開業期間，雪王街頭快閃活動、主題曲互動挑戰接連登場，吸引不少中外遊客拍照打卡。從視覺符號、價格策略到服務語言，蜜雪冰城在輸出中式茶飲文化的同時，也嘗試以細節融入當地消費場景。外籍收銀員的中文點單，無疑為這場品牌出海增添了一抹具象而生動的文化註腳。

業界觀察指出，在競爭激烈的北美茶飲市場，中國品牌能否站穩腳步，除產品本身外，服務體驗與文化溝通同樣關鍵。蜜雪冰城此次在好萊塢的亮相，或許正為中式連鎖品牌「走出去」提供了一個值得觀察的樣本。

