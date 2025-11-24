洛杉磯要搞經濟學課本的標準錯誤「租金管制」 地產達人稱：把財富趕出去

名人房地產經紀人、The Agency 創辦人暨執行長毛里西奧．烏曼斯基（Mauricio Umansky）近日公開批評洛杉磯市長凱倫．巴斯（Karen Bass），指控她推動更嚴格的租金管制政策，是「重大錯誤」，不但無助緩解住房危機，反而可能阻礙長期供給。



洛杉磯市近期針對受租金管制的特定住宅，實施年調幅上限4%的新規，市府強調此舉旨在避免租戶面臨過度漲價壓力。然而，長年代理全球高端豪宅、深具產業影響力的烏曼斯基直言，這類政策僅是「政治上好聽的短期紓困」，卻無法真正觸及問題核心。

高稅率造成高淨值人士與企業外移



烏曼斯基指出，加州長期以來透過嚴格開發限制、繁複法規與高額成本壓抑新建量，使房價持續攀升，成為供給失衡的主因。他呼籲，加州與地方政府應以鼓勵建商、鬆綁法規、提供稅務誘因等方式增加供給，才能從根本改善住房負擔困境。「若要讓價格下降，必須先擴大供給，讓市場機制重新發揮作用。」他強調。

烏曼斯基也點名加州近期討論的「財富稅」是另一項不利因素。該方案針對淨資產超過5000萬美元者課徵 1%，超過 10 億美元者課 1.5%，宣稱目的是彌補財政缺口並強化社福、教育與住房資源。但他與其他批評者認為，這種稅制反而可能造成高淨值人士與企業外移，加速資本流失。

他指出，中產階級已大量遷往亞利桑那州、德州、佛羅里達州等生活成本較低的地區，加州人口外移的趨勢正在擴大。美國人口普查局資料顯示，2022 至 2023 年間，加州淨流出近 34 萬名居民，反映各階層對生活成本的日益不滿。

光靠「帥」沒辦法說服全國接受加州模式



在被問到共和黨是否有可能重回加州選舉版圖時，烏曼斯基態度保留，但表示希望加州能迎來更務實、溫和的領導者。他認為，若要擺脫兩黨對立，或許需要具備財政專業、能平衡預算、並了解公共安全需求的「獨立人士」出面。

談及加州州長加文．紐森（Gavin Newsom）被外界視為 2028 年總統大選潛在競爭者，烏曼斯基指出，紐森富有魅力，但仍有許多州內問題亟待處理，包括住房可負擔性、治安狀況與預算失衡等。「單靠魅力和外貌，無法說服全國接受加州模式。」他說。

烏曼斯基強調，加州要恢復往日榮景，仍需回到鼓勵企業、支持建商與擴大居住擁有權的道路。他表示，唯有讓企業願意回流、讓居民願意留下，加州才能重新成為象徵繁榮與機會的地方。



