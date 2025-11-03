洛杉磯道奇隊二連霸封王遊行 大谷翔平：明年再拿冠軍戒指

道奇隊日籍球星大谷翔平與山本由伸搭乘同一輛巴士，不斷揮手向球迷致意；總教練羅伯茲（Dave Roberts）捧著冠軍獎盃，慶祝道奇隊奪冠，車隊行經華特．迪士尼音樂廳，現場氣氛達到最高點。

洛杉磯道奇隊經過7場苦戰，拿下世界大賽冠軍，成為25年來首支連霸的球隊，3日週一回到洛杉磯舉行封王遊行；車隊從市中心一路前進，滿街藍白旗海與歡呼聲，數萬民眾擠爆街道狂歡。

遊行結束後，道奇全隊來到道奇球場舉辦慶祝大會，現場湧入爆滿人潮，出身洛杉磯的饒舌歌手冰塊酷巴，更親自捧出冠軍獎盃登台掀起高潮，大谷翔平發表感言，先跟球迷預約3連霸。

道奇隊球星大谷翔平說道，「身為道奇一份子我很驕傲，我想說你們是世上最棒的球迷，我準備好明年再拿一枚冠軍戒指。」

道奇隊球星山本由伸說：「謝謝隊友、教練、出色的團隊，還有所有球迷，我們大家一起辦到了。」

拿下世界大賽MVP的山本由伸，罕見用英語對球迷發表感言。遊行沿線許多球迷表示，道奇能奪冠，日籍球星是關鍵，特別在季後賽的穩定表現讓人印象深刻。

道奇隊球迷懷特認為，「當然，我們的日籍投手對球隊能奪冠太重要，不只在世界大賽，在國聯冠軍賽乃至整個賽季都是，他們多次在關鍵時刻挺身而出，山本當然是MVP，那場比賽太關鍵，至於大谷翔平已經難以形容，他簡直無所不能。」

洛杉磯市府出動上百名警員維持秩序，封王遊行最終在道奇球場落幕，從街頭到球場，球迷與球員共享榮耀時刻，象徵開啟道奇王朝。