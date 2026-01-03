洛杉磯「斷崖」野火 首棟重建屋落成

災害帶來傷悲，但時間過去也能看見希望。去年1月，美國洛杉磯發生嚴重、斷崖野火，造成濱海的「太平洋斷崖社區」數千棟房屋被燒毀，屋主損失慘重。如果野火災害將近1周年，有第1棟重新起造的建築落成，象徵重建工作，邁出了重要的第1步。

野火迅速蔓延，這是加州洛杉磯地區，約1年前爆發的斷崖野火，2147當時，濱海的豪宅群，太平洋斷崖社區，數千棟房屋，因烈火及強風，被嚴重燒毀， 近1年後，2147第1棟重新起造的建築落成，象徵當地的重建工作，邁出了重要的第1步。2147屋主拉貝拉：「我當時並沒有感到特別害怕，我是說 所有人的安全，才是我最關心的，我媽媽很安全 我妹妹也是，真正讓我震驚的是，當我親自回到現場，看到那慘不忍睹的狼藉景象。」

屋主說，她們很想回到原來的社區，但又不想到現場監工，和處理建照等麻煩的問題。所以她們決定 興建1棟 工廠預製好的房屋，地基只花兩天就完成了。2147預製房屋公司創辦人瑞瓦斯：「歡迎光臨 您進門後，首先看到的是庭院，穿過庭院 您會看到客廳，我們使用的是，落地雙層強化，充氬氣的高性能玻璃，搭配鋁合金框架 防火性能非常好。」

太平洋斷崖社區 歷經野火近1年災後，首棟新居落成，現在就等通過政府審查，拿到入住許可。 屋主拉貝拉：「所以 這棟房子本身，就是個安全的地方，我感覺我們做了明智的決定，實際上 這讓我感覺，這大概就是我們家的未來吧。」

