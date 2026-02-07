洛杉磯9旬婦駕車暴衝撞華人超市釀3死6傷 1死者是台灣人

美國洛杉磯5號發生車輛撞進華人超市的重大車禍，事故發生於午間，鄰近加州大學洛杉磯分校的大華超市，一輛銀色轎車撞入店內烘焙區，造成3名顧客當場死亡，還有6人受傷，其中有2人傷勢危急。

經洛杉磯警方確認，其中1名死者為台灣籍男子，還有3名傷者也是台灣人，傷者目前狀況穩定。洛杉磯消防局證實，肇事駕駛為92歲女性，先在路上撞到自行車後，撞進大華超市店內。警方初步排除蓄意攻擊，正在調查是否因為駕駛身體有突發狀況，導致車輛失控。

國際中心／張立德 編撰 責任編輯／施佳宜

更多台視新聞網報導