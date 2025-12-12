洛桑加參醫師好書推薦：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方

▲知名身心靈預防醫學專家，洛桑加參醫師。

明明錯在別人，為何最後受傷的卻是自己，你沒察覺的情緒反應正在悄悄改變健康

【記者 沁諠／台北 報導】每天醒來，總會遇見形形色色的人，走出家門後更是大大小小的事接踵而來。天氣不可能永遠晴朗，世事也不可能事事如意，唯一能掌握的，是心是否足夠清淨。許多人從小就在困境中被提醒「即便過錯是別人的，但業障一定是自己的」，直到成年後才明白，這句話真正指向的是情緒與健康的連動。

知名身心靈預防醫學專家，洛桑加參醫師在新書《淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方》中提到，一樁不愉快的事件，其影響其實分成兩個層次。

廣告 廣告

第一重，是外在錯誤確實由他人造成，自己並未直接做錯什麼，但若因此生氣、怨恨、不甘心，甚至反覆懊惱，他人的惡一旦上了心，心情立即受損，若這種受損持續累積，就可能在未來造成大小不一的健康陰影。

第二重，則是更難察覺的內在痕跡。外界的錯只能停在外面，但是否放在心上，取決於自身思維與習氣。如何看待、如何回應，都是自己心上的烙記。珍惜生命與每一天的平安，比起耗費力氣處理外界紛擾，更重要的是練習讓內心清淨。洛桑加參提出初級與進階兩種實修，引導人們將負面影響降到最低。

▲《淨心安好：108個不生病的藏傳身心靈預防醫學處方》，出版日期：2025/11/18。

第一步，把負面停在外面，到此為止

如果今天有人情緒惡劣、言語刻薄，甚至取笑你、貶低你，可能只是他根本沒看清事實，或心裡的偏見太多。別人糊塗，我們不必跟著糊塗。若立刻回嘴、爭辯，一言十語的火藥味只會愈演愈烈，更可能在心裡悄悄埋下報復或怨懟的種子。那正是掉入對方情緒漩渦的開始。

許多人在覺知升起前，像在風中起舞，容易被外界牽著走；但覺醒後會懂得避免「自作自受」。以慈悲與智慧作為健康基礎，拒絕讓仇恨與焦慮刺激生理反應，才是保護再生能力與自癒力的關鍵。洛桑加參提醒，「我不入你的局喔，我還有我的健康要顧」，能夠理解對方的無明並選擇不捲入，正是對自己生命最負責的態度。

第二步，負面到我為止，自在由我作主

看到他人像喝醉般地無禮，與其被激怒，不如感謝自己此刻仍健康、清醒。若自己睡眠不足或被烈日曬得心浮氣躁，也可能會變得沒耐心、說話難聽。真正的修心要在當下，趁狀態穩定時，在心中點起慈悲的燈。

洛桑加參曾對一名脾氣火爆的朋友說，「罵我沒關係，但不要這樣罵別人」。為何沒關係？因為他不會在意，也不愛傳播八卦。流言與怨氣到了他心裡自然化開，不會繼續蔓延。但若無明對上無明，碰撞出來的不是創意的火花，而是足以摧毀彼此的火花。喜歡到處罵人的習慣比想像中更危險。

慈悲之所以具有療癒力，是因為它教人以柔和面對世界，以溫暖接住人心，許多惡意因此能化於無形。天空之所以遼闊，是因為它容得下白雲也容得下烏雲。願每個人都能在修心的路上走得更遠，清淨如天，明澈如月，讓生命自在安好。（圖片時報出版提供）