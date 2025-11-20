洛神花價跌剩80元！農民嘆連工錢都不夠

台東縣洛神花產量與價格雙雙回穩，收購價每公斤落於百元內，相關加工品售價預計調降10％。（蕭嘉蕙攝）

台東縣洛神花連續2年受颱風摧殘，產量銳減，收購價一度飆到每公斤200元。今年風災侵擾少，產量回穩，價格回落至每公斤100元內，部分農民嘆「連工錢都划不來」；台東地區農會食品加工廠則強調，目前價格仍高於歷年平均，後續洛神加工食品售價將調降10％，以反映原料成本下降。

台東縣是全台洛神花最大產區，每年10至12月進入盛產期。知本地區農民近日忙於採收，但收成不如預期。農民表示，近期降雨使植株莖部浸水腐爛、果實枯萎，品質受影響，收購價格從初期每公斤100元跌到剩80元，「連工錢都不夠」。

廣告 廣告

台東地區農會食品加工廠主任趙正源證實，近期洛神花收購價確實一路下滑，「現在大多落在每公斤 80、90 元左右」。他指出，前2年接連遭颱風掃過，產量只剩2成左右，商人搶貨，價格才會飆到 200 元；今年沒有颱風、種植面積大，收成回升到7、8成，價格自然回穩。

趙正源表示，農會契作提供每公斤60元的「保底價」，「市場漲我們也跟著漲，跌也跟著跌，但不會低於60元」，雖然今年量多、價格回落，但仍高於往年50、60元的行情。

至於洛神加工品售價，趙正源表示，去年原料價大漲100至150％，但加工廠只調整約20％；今年原料價回落後，將配合行情調降產品售價，「預計12月收成結束、明年1月起調降，幅度約10％以內。」

更多中時新聞網報導

胡瓜失手摸胸籃籃 郭忠祐緩頰角度問題

何美鄉籲銷毀芬普尼雞 雞農反對

睪固酮顧得好 減緩老化很有效