洛縣推動限制車牌追蹤 並禁車牌資料用於移民執法

洛縣政委員會近日通過提案，更嚴格地限制執法單位使用車牌掃描技術。該提案要求洛縣警局加強對車牌數據使用監管，這些資料來自安裝在巡邏車上與道路上方高科技攝影系統。根據CalMatters，南加州約有十多個警局與縣警局，曾將車牌資料分享給聯邦移民機構。

根據這項9月提出的提案，洛縣警局將被要求每年替擁有車牌讀取系統存取權限的警官提供隱私訓練，禁止將車牌數據用於「非刑事性移民執法」用途。提案還要求該部門60天後刪除車牌紀錄，除非該資料被列入刑事調查名單。洛縣警局對此提案表示肯定，目前該部門共操作931台自動車牌閱讀器。

提出該提案的洛縣政委員蘇麗絲（Hilda Solis）表示，根據最終報告及洛縣警局局長盧納（Robert Luna）執行情況，委員會未來可能採取進一步措施，加強規範縣內車牌讀取系統。

縣警局告訴CalMatters，目前並未與聯邦機構共享車牌資料。根據加州2015年通過的法律，地方機構不得與州外或聯邦單位共享車牌資料，且需制定明確的使用與隱私政策。

洛縣上述提案與本月稍早被加州州長紐森（Gavin Newsom）否決的SB 274法案相似。該法原意在防止執法單位濫用車牌資料，要求警方在使用讀取資料時，需明確說明用途與案件關聯性。

CalMatters並未發現洛縣警局曾與美國移民暨海關執法局（ICE）、邊境巡邏隊（U.S. Border Patrol）共享資料，但報導指出，部分執法機構卻有此情況。洛市警局拒絕回答該評論。

洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）是唯一反對提案者，認為該提案「危及公共安全」，讓警方更難破案，她支持紐森否決SB 274法案。紐森也反對SB 274法案中60天資料保存限制，理由與巴格相同。不過加州高速公路巡警局（CHP）目前正採用的正是60天資料保存期限。

洛縣政委員會近年將移民議題列為優先事項，除車牌追蹤提案外，也同步推動另一項提案，要求檢視如何運用新州法保護學校免於遭受ICE突襲。

洛市議會自6月以來，已替洛市警局購入約40萬美元的車牌讀取設備。洛市議員赫南德茲（Eunisses Hernandez）與馬丁尼茲（Hugo Soto-Martinez）長期反對洛市警局使用車牌讀取系統，理由同樣是擔憂遭聯邦移民執法。

然縣層級的提案並不適用於各市警局，加州仍有多個執法機構違反車牌讀取相關法律。本月稍早，加州檢察長邦塔（Rob Bonta）對艾爾卡洪警局（El Cajon PD）提起訴訟，指其違反州法。自2024年以來，加州司法機構已向全州18個執法單位發函，指稱其可能違反車牌資料分享規定。

