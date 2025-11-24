洛縣最後一家牛屠宰場關閉

聖蓋博谷論壇報報導，洛杉磯縣最後一家、創立已逾百年牛屠宰場Manning Beef，日前在皮柯里維拉市（Pico Rivera）關閉。動物保護團體表示，這象徵動物福利、工人安全與周邊社區健康的一項重大勝利，希望洛縣不再有牛屠宰場。

Animal Outlook執行董事威廉森（Ben Williamson）表示，該設施已停止運作，電話線中斷、場地亦無活動。他指出，關閉情況發生在該組織進行臥底調查後，揭露「30年來最嚴重的動物虐待案例」。Animal Outlook目前正發起公開行動，敦促處理Manning Beef破產程序的投資公司Force10 Partners，拒絕將土地出售給任何計畫從事肉類加工或動物屠宰的企業。

廣告 廣告

威廉森表示，Force10 Partners有能力終止這段殘酷循環，確保當地不再出現工業化屠宰業。Force10 Partners尚未回應媒體置評要求，而致電Manning Beef的電話亦無法接通。

Animal Outlook指出，成立於1920 年的Manning Beef，在2018年至2024年間累積61次處理違規，內容包括使動物挨餓、過度電擊及毆打動物臉部等。根據美國農業部食品安全檢驗局的公開紀錄，該公司多次遭暫停營運，但威廉森表示，該屠宰場仍持續向聯邦兒童營養計畫供貨，直到關閉為止。

Animal Outlook的臥底調查員2024年分兩次進入工廠工作一個月，收集到大量資料。威廉森表示，調查內容顯示，違規行為並非偶發，而是「深植公司文化的系統性虐待」，從工人、主管到企業領導層，皆涉其中。

Manning Beef的爭議並非首次登上媒體。2020年，影星菲尼克斯（Joaquin Phoenix）在奧斯卡封帝隔日，便與Manning Beef老闆迪馬裡亞（Anthony DiMaria）會面，救出一頭名為Liberty的母牛與其剛出生的小牛Indigo，引發全國關注。2021年，該屠宰場因41頭牛逃上街頭造成一人受傷成為焦點，其中兩頭牛被詞曲作家華倫（Dianne Warren）救下，其餘則被屠宰。

這些被救下的動物，目前皆生活在阿克頓（Acton）的防動物虐待機構Farm Sanctuary。Farm Sanctuary共同創辦人鮑爾（Gene Baur）認為，Manning Beef的關閉具有象徵意義，也是社區轉向更友善選擇的契機。

更多世界日報報導

格林退出政壇 親友稱她飽受威脅騷擾 川普：希望她能復出

禁止德州選區重畫判決 最高院擋下

ICE再現華埠查緝無證移民至少逮1人 NYPD：與本局無關