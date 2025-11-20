洛縣本季首現流感死亡 為年長者

洛杉磯縣公共衛生局近日確認，縣內出現本季首起與流感相關的死亡病例。死者為一名具潛在健康問題的年長者，經調查確認其本季並未接種流感疫苗。

衛生局指出，目前縣內流感活動仍偏低，但隨著年末假期、旅遊及室內聚會增加，預估病例將逐漸攀升。當局呼籲民眾把握時機接種流感疫苗，因疫苗需約兩周才能產生保護力，盡早接種能降低感染及重症風險。

洛縣公衛局發言人Muntu Davis表示，這起不幸的死亡，提醒民眾「流感不可輕忽」。他強調，最新流感疫苗仍是最有效的防護方式，且民眾可透過勤洗手、生病時在家休息，以及在擁擠室內空間或出現症狀時佩戴口罩等方式，減緩病毒傳播。

廣告 廣告

公共衛生局與美國疾病管制與預防中心（CDC）建議，六個月以上所有族群每年皆應接種流感疫苗，以降低症狀嚴重度、避免缺勤或錯過節慶聚會。流感疫苗亦可與新冠疫苗同時接種。

因應呼吸道病毒活動增加，衛生局同時建議六個月以上人士接種新版新冠疫苗；呼吸道融合病毒（RSV）免疫則建議提供給年長者、孕婦與嬰幼兒。民眾可至官方網站查詢接種地點（ph.lacounty.gov/vaccineclinics）。

衛生局提醒，若出現流感症狀，高風險族群應及早就醫，即便已接種疫苗也不例外。高風險族群包括5歲以下兒童、65歲以上長者、孕婦，以及患有哮喘、慢性肺病、心臟疾病、糖尿病等慢性病者；身體質量指數（BMI）大於40的民眾也屬高風險。

治療方面，抗病毒藥物如奧司他韋（Tamiflu）及瑣福沙韋（Xofluza）可縮短病程並降低併發症風險。藥物在48小時內使用效果最佳，但即使延後使用仍可能有幫助。

衛生局指出，流感是高度傳染性的呼吸道疾病，症狀包括發燒、咳嗽、頭痛及全身痠痛，嚴重時可能引發細菌性肺炎或加重慢性病。因病毒變異快速，每年接種最新流感疫苗是最佳預防方式。

如需更多資訊，民眾可參考官方網站ph.lacounty.gov/fluvaccine，或致電公共衛生資訊專線1-833-540-0473尋求協助。

更多世界日報報導

USCIS提案 用白卡、糧食券者 將被拒發綠卡

聯邦敗訴禁州法院抓人 ICE轉攻新移民5樓報到處

跨國詐騙洗錢 華女囚10年、重罰千萬元