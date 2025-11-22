洛縣查獲62萬顆卡芬太尼毒丸 藥效芬太尼百倍
美國緝毒局（Drug Enforcement Administration，DEA）19日宣布，查獲大量原本僅供大型動物使用的強效麻醉劑「卡芬太尼」（carfentanil），此藥物近年已滲透美國非法毒品市場，對公共安全構成嚴重威脅。
緝毒局洛杉磯分局今年10月執行緝毒行動，於洛縣查獲62萬8000顆含有卡芬太尼的藥丸，並當場逮捕一名嫌犯，其身分尚未公布。此案為目前全美查獲卡芬太尼藥丸數量最大之一。卡芬太尼是一種合成類鴉片藥物，藥效據稱為芬太尼（fentanyl）的100倍，而芬太尼本身已是美國每年藥物過量致死的主要毒品之一。該藥最初是獸醫用途，專供麻醉大象等大型動物使用，如今卻流入非法毒品市場，為不知情使用者帶來致命風險。
DEA洛杉磯分局特別負責人克拉克（Brian Clark）強調，這是一項規模龐大的查獲行動，在地方執法機構密切配合下，DEA警員成功阻止一場可能造成災難性後果的危機。他警告易濫用藥物的民眾，「這類毒品的危險性無法言喻」，僅一顆藥丸即可能致命，社會大眾務必認清自己所服用的物質。
此案由DEA洛杉磯分局西南邊境第一小組（Southwest Border Group 1）主導，並獲得伏農市警局（Vernon PD）、鮑爾溫公園市警局及洛杉磯縣警局協助。
更多世界日報報導
6民主黨議員籲軍隊拒川普非法命令 川怒：可處死
華男槍殺妻子前公婆「滅門報復」揭移民家庭矛盾
Nvidia救市無效？道瓊震盪千點 美股收黑
其他人也在看
創9個月新高！陸稀土磁鐵對美出口量大幅回升 專家：重稀土仍有限
大陸海關總署最新數據顯示，10月份大陸稀土磁鐵對美國出口量環比激增56.1%，達到656噸，創下9個月來新高，顯示中美貿易關係可能正在緩和。中天新聞網 ・ 8 小時前
慢性疼痛找不到病因？是不是身體太敏感？醫提醒：可能是「這」問題悄悄找上門
45 歲的韓先生，多年飽受慢性肩頸痛與偏頭痛困擾，四處求診卻始終找不到明確病因，甚至被認為是「太敏感」所致。後來，經新竹...Heho健康網 ・ 1 天前
獨家》台中怪男拿鑰匙 沿路開車門 民眾目擊報警
行徑詭異的，還有台中這名男子，手上拿著一串鑰匙，沿路想要 亂開、撬開車門，民眾趕緊報警，附近民眾表示，這處地點的路邊停車格還沒收費，因此經常停滿車，不過位處偏僻，加上沒有監視器，很容易成為小偷下手目標，之前也有人亂翻機車座墊，警方表示，如果拿鑰匙或工具開啟、破壞民眾物品，可能會觸犯毀損或竊盜罪。 #台中怪男#鑰匙#開車門東森新聞影音 ・ 9 小時前
吳子嘉稱鄭文燦有意復出選桃園市長 魏筠：鄭本人明確否認
民進黨桃園市議員魏筠今天（22日）透過臉書發文指出，針對資深媒體人吳子嘉在「董事長開講」中爆料前桃園市長鄭文燦有意復出參選桃園市長，她已直接向鄭「本人」詢問確認，鄭的回答是：「我心如止水，沒有任何選舉的規劃。」魏筠表示，吳子嘉在「董事長開講」中爆料，稱鄭文燦私下與民進黨某高層會面，並表達有意代表民進自由時報 ・ 9 小時前
宜蘭傳藝獲百大觀光亮點獎 12月每週4天推縣民免費
大東北角地區有9處景點，榮獲交通部觀光署第2屆「台灣觀光百大亮點」，其中龜山島與國立傳統藝術中心宜蘭傳藝園區獲頒「最佳國際推薦獎」，為分享獲獎喜訊，傳藝12月份將推出每週4天宜蘭縣民免費入園，龜山島則有打卡送好禮活動。盤點大東北角地區，今年有三牡猴雙百年聚落、卯澳灣（卯澳社區）、頭城休閒農場、龜山島自由時報 ・ 11 小時前
重啟軍事對話！中美夏威夷舉行海空安全會晤 聚焦降低風險
據大陸官方與美國印太司令部消息，中美兩軍於18日至20日在美國夏威夷舉行2025年度中美海上軍事安全磋商機制第二次工作小組會議和年度會晤，該會議旨在促進相關人員之間的討論，專注於降低不安全與不專業遭遇的風險。本次會晤是兩國軍方逐步恢復溝通管道的重要一步。中天新聞網 ・ 9 小時前
終結14年輸入限制 日本福島5縣食品全面回歸常態管理
2011年311福島核災後，台灣暫停輸入福島、茨城、櫪木、群馬、千葉等縣食品，迄今14年，期間歷經兩次鬆綁，今天傍晚衛福部食藥署宣布，即日起，正式取消日本福島5縣食品檢附產地及輻射檢測等雙證管理、100%逐批檢驗等管制，回歸常態管理。NOW健康 ・ 11 小時前
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了
畢書盡父親遭通緝5年！「返台遭捕」 本人回應了EBC東森娛樂 ・ 1 天前
陳智菡判賠林智堅30萬！律師揭「敗訴關鍵」：不實指控被當庭抓包
民眾黨立案黨團主任陳智菡2024年間在臉書發文，指新竹市前市長林智堅任內，通過新竹馬偕兒童醫院的獎勵容積率，使得原本的250%容積率暴增到450％，比京華城還多卻「1年都沒人查」，事後遭提告，昨（20）日台北地方法院20日審結，判決陳智菡敗訴。對此，律師黃帝穎也酸爆「為民眾黨法盲致哀」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
成功嶺替代役男逃兵! 偷開連長車落跑開回台北
中部中心 ／許家程 林韋志 台中報導膽大包天！台中成功嶺驚傳逃兵案，26歲的替代役男，入營報到第一天，假借要去上廁所名義卻中途落跑，還疑似偷走連長的座車，冒用身分，一路通過衛哨盤查，連夜把車開回台北家中。轄區警方獲報，展開追查，在北部查獲失竊車輛，將通知役男到案，依法偵辦。成功嶺驚傳逃兵案 一名替代役男偷竊車輛成功闖過哨兵盤查出營。（圖／民視新聞）重回成功嶺進出管制更嚴格，車輛、人員一一核對檢查，就是因為，20日晚間驚傳一名才剛入伍的替代役男，成功逃兵。真的很離譜，根據了解，是一名26歲的替代役男，下午2點才入營報到熟悉環境，晚上發放裝備都還正常，但就在晚間九點集體上廁所期間趁隙落跑，還疑似偷竊連長轎車，冒用身分，一路閃過大門衛哨盤查，成功把車開回台北家。替代役男趁著晚間及體上廁所期間 趁隙落跑還偷車離營 警方已經尋獲失竊車輛。（圖／民視新聞）這名替代役男，入營才7小時就想家了，不僅涉嫌偷車還假冒連長身分，可能車上有通行證，闖關通過衛哨，轄區警方也獲報受理追查。該名替代役男，疑似精神狀況不太穩定，替代役訓練中心，決定讓他先請假在家觀察，違規離營將後續再查辦。只是偽冒幹部離營，軍方表示將協請憲兵隊偵辦，也會加嚴哨口管制，避免類似狀況再發生。原文出處：成功嶺替代役男逃兵 偷開連長車落跑開回台北 更多民視新聞報導王大陸自爆閃兵還殺價！遭問「擔心被中國列為劣跡藝人？」反應曝王大陸閃兵「5段式噴光360萬」認了有殺價！檢喊補求刑1年原因曝最新／和平分手了！新壽決議與北市府「合意解約」民視影音 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平超暖心！無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」
洛杉磯道奇隊球星大谷翔平22日透過個人Instagram無預警宣布成立「大谷翔平家族基金會」（Shohei Ohtani Family Foundation），並公開充滿溫馨感的圓形標誌。該基金會標誌中，不僅可見背號17號的大谷本人剪影，還包括妻子真美子、兩人牽著手的長女，以及愛犬Dekopin的身影，底部標註「est. 2025」字樣，象徵基金會將於明年正式啟動。中天新聞網 ・ 8 小時前
「中鋼構」驚爆弊案！工程團隊受1.3億巨額回扣
雄檢指出，今年5月接獲調查局高雄市調查處情資，指主要業務為鋼結構製造安裝的中鋼構，出現工程師團隊向公司灌水工程項目，有不當牟利情形。檢方分別在7月24日、10月17日兩度搜索多處地點，查扣涉案帳戶與10處不動產，發現資金流動規模大，並約談中鋼構工程團隊謝佰祿等5位工...CTWANT ・ 1 天前
月世界主謀黑歷史曝光！里長父子違法倒廢棄物遭收押 環保科技公司4年13次違規、罰款延繳
[FTNN新聞網]實習記者王保伶／綜合報導高雄知名景點「月世界」日前遭人違法傾倒數十噸垃圾，蚊蟲縈繞、傳出惡臭。經橋頭地檢署調查，確認幕後主使為岡山區碧...FTNN新聞網 ・ 7 小時前
苗栗放空系行程來了！波斯菊花海、銅鑼杭菊、森林系公車咖啡館！溫泉煮蛋不用跑宜蘭
苗栗最療癒的「放空系行程」來了！正值花季，銅鑼杭菊與波斯菊花海陸續盛開，大片雪白、金黃與粉嫩花色鋪滿丘陵，吸引許多旅客前往拍照。再搭配三義火焰山的紅色岩壁、四十二份湧泉的透明泉水、或到森林系公車咖啡館悠閒喝杯咖啡，完全不用跑宜蘭就能泡溫泉煮蛋、享受大自然療癒力。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
逢甲商圈當街全武行！ 多人持球棒、安全帽圍毆2男｜#鏡新聞
今天(11/22)凌晨5點多，有民眾在台中逢甲商圈目擊，2名男子當街被一大群人圍毆，其中還有人持球棒、安全帽一路追打，男子被打到全身是傷，向一旁的店家求救。警方獲報到場，發現被害人跟嫌犯其實是朋友關係，喝酒過程起口角，才會引爆衝突，隨後火速逮捕9名涉案人，而這已經是台中兩週內，第三度發生球棒隊鬥毆事件。鏡新聞 ・ 5 小時前
千人奔跑翻開雲林！ 全台首創文字路跑引爆閱讀城市新能量
【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】雲林縣政府文化觀光處於今(22)日在斗六舉辦全台首創的「2025微冊愛閱讀生活互傳媒 ・ 9 小時前
檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見
社會中心／綜合報導北檢偵辦太子集團洗錢案，發動第二波搜索行動，針對在台設立的天旭、顥玥、尼爾等公司，進行掃蕩，檢調懷疑案件曝光後，尼爾公司資金出現異常流動，疑似轉移不法資金，同步拘提尼爾負責人林揚茂、以及尼爾財務主管鄭巧枚、天旭財務主管陳麗珊兩大帳房到案，三人訊後遭到羈押禁見。台灣太子集團主嫌王昱棠，首度借提後還押，後方白色外套，正巧就是遭羈押禁見的尼爾負責人林揚茂，兩人一前一後走上囚車，另外包括早已收押的天旭國際人資長辜淑雯，還押看守所後，天旭財務主管陳麗珊，以及尼爾財務主管鄭巧枚，一併也遭收押，太子集團洗錢案，發動二波搜索，尼爾公司負責人林揚茂，二度遭拘提到案。記者vs.尼爾創新公司負責人林揚茂表示「知道自己在替詐騙集團工作嗎，有幫太子集團洗錢嗎。」天旭人資長辜淑雯首度借提 天旭帳房陳麗珊尼爾帳房鄭巧枚也遭收押（圖／民視新聞）早在第一波搜索行動中，林揚茂當時獲得一百萬交保，這回檢調再搜索，就是發現尼爾公司資金，在案件曝光後，出現異常流動移轉，包括尼爾負責人林揚茂、財務主管鄭巧枚、還有天旭財務主管陳麗珊兩大帳房，一併遭收押，根據了解，檢調懷疑太子集團母公司，資金挹注台灣太子不動產，除了購買11戶和平大苑，平時支付房貸雜支，則由尼爾創新公司負責，一方面還從事放款洗錢，天旭國際科技，則由工程師設計博弈程式，協助母公司做假帳幫忙洗錢。非本案律師李育昇表示「本案開始偵辦後，犯罪集團核心成員，隨即成立串滅證的群組，企圖銷毀相關的證據，為了避免犯罪事證遭到湮滅，檢方先將這些，核心的嫌犯予以羈押，並且將繼續就其他相關共犯，來進行約談釐清犯罪事實。」太子集團在台主嫌王昱棠首借提 尼爾負責人林揚茂今收押禁見（圖／民視新聞）太子集團在台涉及洗錢，長達七年，針對背後不法金流，檢警調持續搜索，在台高階主管，恐怕難逃追緝。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：檢調第二波搜索太子集團 2大帳房3人訊後羈押禁見 更多民視新聞報導太子集團洗錢案擴大！北檢第2波搜索 3被告聲押禁見太子集團洗錢案第二波拘提 3被告羈押禁見畫面曝光北檢第二波搜索太子集團！ 3核心幹部聲押禁見獲准民視影音 ・ 1 天前
2台男東京街頭「遭鐵棒毆打」！5日男遭逮 主嫌長相曝光
綜合日媒報導，日本東京千代田區神田須田町，7月31日上午9時許，有5名日本男子對一名30多歲及一名40多歲的台灣男子噴灑催淚噴霧，隨後持鐵棒毆打被害人，並企圖搶走被害人的行李箱。根據警方調查，這5人分別為主嫌23歲的宮下佳樹、22歲的藤井雄斗、21歲的大谷真那斗，一名19...CTWANT ・ 1 天前
騎聚日月潭！ 自行車Come!BikeDay嘉年華嗨翻千人
日月潭Come!BikeDay自行車嘉年華於22日在風景如畫的向山遊客中心登場，超過千名國內外單車愛好者與親子家庭齊聚，開幕式邀請日本尾道市市長暨島波海道(SHIMANAMI JAPAN)理事長平谷祐宏、遊日盟族董事長高政能及自行車女神舒舒，與日月潭國家風景區管理處處長柯建興共同揭開活動序幕，展現台日自行車交流的緊密連結。清晨在涼爽秋風吹拂下的日月潭，迎接絡繹不絕的人潮，隨著鳴笛聲響，參與「環潭船騎」挑戰的熱血車友陸續出發，30公里環潭組沿著經典路線挑戰並享受完整繞行日月潭一圈的湖光山色。20公里船騎組則獨家體驗陸地騎乘與潭面遊船的雙重樂趣，秋日涼爽的天氣為騎行增添了幾分愜意，不少車友大讚秋天是日月潭騎車最舒服的季節。親子專屬的「兒童滑步車-9蛙18拐」同樣熱鬧非凡，小小車友們在賽道上全力衝刺，成為全場最吸睛的焦點，家長們手持相機在一旁捕捉孩子認真的表情，為活動增添溫馨氛圍。今年首度推出最有亮點的「自行車騎福」，結合信仰與創意，讓日月潭周邊四大宗教聖地搖身一變成為闖關關卡，車友們騎車「拜碼頭」集福氣，只要完成任務即可獲得以水庫淤泥製作兼具信仰、創意與環保的限量招財「泥好蛙」。為了向世界台灣好新聞 ・ 7 小時前
台中球棒隊又來！7車20多人如大軍壓境 險釀大亂鬥
台中市日前發生惡煞飆車圍毆居民，現在太平又傳出20多人深夜群聚鬥毆。21號凌晨1點，共有七車陸續停在921地震公園旁，有人持棍棒、有人徒手毆打，警方一趕到所有人立刻落荒而跑，事後通知13人到案，並依妨害秩序、傷害罪移送。 #台中#惡煞飆車#圍毆東森新聞影音 ・ 1 天前