洛縣遊民屋更名重提案 18日辦說明會 亞市社區關注籲市民發聲

洛杉磯縣華人聚居城市亞凱迪亞的遊民屋項目，最近再度引起廣泛關注。這項曾命名為Elara的住房項目，如今改頭換面更名為「Oak & Ivy Apartments」，項目開發商Affirmed Housing將於18日在亞市舉辦說明會，社區人士呼籲市民積極到場，表達自己真實意見。

Oak & Ivy Apartments項目位於亞市E. Live Oak Ave 4217號，這是一幢六層、共95戶的高密度住宅公寓。項目名稱兩度更改，性質也發生根本性轉變，由原先的低收入與永久支持性住房各占一半，現已調整為100%提供給曾為無家可歸者的低收入人群，所有租金將由政府長期支付，項目至少鎖定50年。這幢住房目前僅設23個停車位，租金約為每月800至1000美元。

廣告 廣告

住房項目坐落在亞市南側洛縣非建制區，靠近艾爾蒙地市，緊鄰天普市和蒙羅維亞等城市。項目開發商官網為www.oakandivyapartments.com，民眾如需了解更多詳情，可登錄網站查詢。此次項目說明會定於18日晚上6時至7時舉行，地點Arcadia Community Regional Park社區會議室（405 S. Santa Anita Ave），現場提供中文、西班牙文翻譯。

據悉，洛縣政委員巴格（Kathryn Barger）辦公室代表、洛縣區域規畫部門工作人員，屆時將參加項目說明會。會議期間，縣政府工作人員諮詢民意，最終決定是否向開發商撥款數百萬美元，居民積極參與、並表達真實意見，直接影響項目後續走向。去年11月，三、四百人曾齊聚亞市政府，與該住房項目開發商公開對峙，高聲呼喊反對建立永久性遊民屋，並質疑遊民屋項目給當地居民帶來嚴重危害。

亞市議員高卿（Michael Cao）希望市民關注並參與18日會議，他指出，此遊民屋項目雖位於亞市界外，但一街之隔，未來警消、醫療及治安壓力，極可能被迫由亞市公共安全與財政資源長期承擔。

非營利組織亞凱迪亞安全衛士聯盟（Arcadia Safety Guardians，簡稱ASG）負責人Jeff Chang希望人們互相轉告，把真實的社區民意，清楚有力地帶到會議現場。

ASG發起人之一Susan Guo建議，市民應盡快以書信或電子郵件方式，分別致函洛縣規畫部門主任Amy J. Bodek、縣政委員巴格，明確表達居民的反對態度，並要求縣政府在審核項目同時，增加對城市警消等公共安全經費的補貼或支持。聯繫方式如下：executive@planning.lacounty.gov；Kathryn@bos.lacounty.gov。電話：213-974-6401、213-218-0949，民意徵集截止日為2026年1月 5日。

更多世界日報報導

柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生

華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛

大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋