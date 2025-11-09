洛興雅移民悲歌 百人船沉沒泰馬邊境海域、1女罹難

2023年11月16日，洛興雅穆斯林乘船抵達印尼亞齊省。路透社



馬來西亞海洋部門今日（11/9）表示，一艘載有約百人的船隻當天在泰國與馬來西亞邊境附近沉沒，造成多人失蹤，目前已救起10名生還者並尋獲一具遺體，另有兩艘搭載移民的船隻下落不明。

路透社報導，馬來西亞北部的吉打州（Kedah）與玻璃市（Perlis）海洋部門表示，該船從緬甸布蒂洞鎮（Buthidaung）啟航3天後沉沒，海上仍可能發現更多罹難者。

馬來西亞官方媒體馬新社（Bernama）援引吉打州警方說法稱，在蘭卡威（Langkawi）海域獲救的生還者包括3名緬甸男子、2名洛興雅（Rohingya）男子和1名孟加拉男子，另有一名洛興雅女子不幸罹難。

據警方表示，這批前往馬來西亞的移民最初搭乘大型船隻，但接近邊境時，為躲避當局偵查，他們被指示轉乘3艘各可容納約百人的小型船隻。另外兩艘船隻的下落不明，搜救行動仍在持續進行。

由於洛興雅人主要信奉伊斯蘭教，在以佛教徒居多的緬甸被視為少數族群，他們定期會從該地逃離。洛興雅人在緬甸會被視為來自南亞的外來者，因此被剝奪公民權並遭受虐待。

