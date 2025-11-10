洛興雅難民船馬來西亞外海沉沒 數百人失蹤

馬來西亞海事機構9日表示，一艘載有緬甸洛興雅人的船隻在泰國與馬來西亞邊境附近沉沒，造成7人死亡、數百人失蹤、13人獲救。根據調查，載有約300人的大船3天前從緬甸若開邦（Rakhine State）出發，在接近馬來西亞海域時轉乘3艘較小的船，每艘約載100人，避免被發現，其中一艘沉沒，另兩艘狀況不明。救援人員己自8日起在蘭卡威（Langkawi）附近約170平方海里的區域展開搜索行動。

一艘載有緬甸洛興雅人的船隻8日在泰國與馬來西亞邊境附近沉沒，馬來西亞海事局人員正在查看被漁船救起的一名倖存者情況。（Malaysian Maritime Enforcement Agency／路透社）

當地海事局負責人穆斯塔法（Romli Mustafa）公布的照片顯示，一名倖存者被毯子覆蓋，另一人則被抬上擔架。

一艘載有緬甸洛興雅人的船隻8日在泰國與馬來西亞邊境附近沉沒。馬來西亞海事局發布的照片​​顯示，一些移民被一艘帆船救起後移交給當局。（Malaysian Maritime Enforcement Agency／美聯社）

根據馬來西亞官方媒體「馬新社」（Bernama）報導，吉打州警方表示，這批人原本登上一艘大型船隻從緬甸出發，但在接近馬來西亞海域時被指示轉乘3艘較小的船，每艘約載100人，以避免被發現。目前，另兩艘船狀況仍不明，當局正在持續搜尋與救援。

馬來西亞海事局發布的照片​​顯示，11月9日在馬來西亞北部度假勝地蘭卡威附近海域，一名馬來西亞海事局人員正在搜尋沉沒船隻遇難者。（Malaysian Maritime Enforcement Agency／路透社）

長期以來，緬甸貧困的若開邦飽受衝突、飢荒與針對洛興雅的族群暴力之苦。2017年緬甸軍方展開血腥鎮壓以來，約有130萬洛興雅人被迫逃離家園，目前多數以難民身分居住在鄰國孟加拉的營區內。