洛鞍恐成第28號颱風？專家示警：最快「這一天」成形

生活中心／張予柔報導



菲律賓方海面上逐漸增強的熱帶系統近日引發關注，氣象專家賈新興指出，該系統今（3）日可能發展為熱帶性低氣壓，並在週四、週五（4、5）有機會增強為今年第28號颱風「洛鞍」（Nokaen）。雖預估路徑偏南，但東北季風持續強勢，北台灣與宜蘭天氣將在接下來數日不時有短暫雨。





「洛鞍」恐成今年第28號颱風？氣象專家示警：最快「這一天」成形

賈新興提醒東北季風將分三波影響台灣，本週北部、宜蘭及花東山區陸續有短暫雨勢，週末清晨仍可能出現零星降雨。（圖／翻攝自賈新興臉書）

廣告 廣告

賈新興在臉書發文，指出未來兩週內有三時段會受東北季風影響，分別是12月3日～12月5日、12月8日～12月9日以及12月12日。他表示，本週受東北季風影響，宜蘭及北部山區率先在週四（4）迎來零星降雨；週五（5）降雨範圍將擴大至北北基與宜蘭，午後花東及中南部山區也可能出現短暫雨勢。進入週末後，雨勢稍減，但深夜到清晨仍可能在花東沿海出現零星陣雨，下週一、二（8、9）東北季風再度增強，北北基與宜蘭將持續受影響，桃園及花蓮也不排除有短降雨發生。





「洛鞍」恐成今年第28號颱風？氣象專家示警：最快「這一天」成形

賈新興指出，熱帶系統最快本週中生成颱風「洛鞍」，路徑偏向菲律賓南部並進入南海。（圖／翻攝自賈新興臉書）

至於熱帶系統發展，賈新興指出，該系統在今、明（3、4）兩日有明顯發展為熱帶性低氣壓的跡象，若持續增強，最快可在本週中生成颱風「洛鞍」。他分析，洛鞍颱風路徑將明顯偏向菲律賓南部，通過後將走向南海，並不會對台灣造成直接影響。



原文出處：「洛鞍」恐成今年第28號颱風？氣象專家示警：最快「這一天」成形

更多民視新聞報導

中國女闖大阪勝尾寺惡意破壞！越線毀「TW達摩陣」畫面曝

日本超市竟賣「完整熊掌」！連毛帶爪上架…驚人售價曝光

詹惟中暗酸高市遭抵制！命理師批：嘴皮子賺錢行不通

