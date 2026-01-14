洛鞍颱風估今生成！預估路徑、侵台機率曝 專家示警1影響：降雨更明顯

生活中心／黃韻璇報導

今（15）日輻射冷卻影響，各地早晚仍偏冷，日夜溫差大；臺灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為多雲到晴，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。此外，氣象署表示，位在馬尼拉東南東方1120公里的熱帶性低氣壓，有發展為輕度颱風「洛鞍」的趨勢。氣象專家吳德榮表示，將保持「1月颱、不侵台」的紀錄，但將為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

最新(15日2時)氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉(左圖)。最新(14日20時)歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象(右圖)。（圖／翻攝自老大洩天機）

氣象署表示，熱帶性低氣壓TD01號，中心氣壓1004百帕，15日2時的中心位置在北緯9.6度，東經129.9度，即在馬尼拉東南東方1120公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1670公里之海面上），以每小時7轉12公里速度，向北北西轉西北進行，預測16日2時的中心位置在北緯11.0度，東經128.7度，即在馬尼拉東南東方930公里之海面上（鵝鑾鼻東南方1470公里之海面上），有發展為輕度颱風的趨勢，請在菲律賓東方海面航行及作業船隻應特別注意。

氣象專家吳德榮在「老大洩天機」專欄中指出，最新（15日2時）氣象署「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，熱帶低壓將於今日14時發展成輕颱「洛鞍」，向西北前進、轉北再轉偏東，逐漸迴轉。最新（14日20時）歐洲模式系集模擬顯示，「洛鞍」迴轉後打轉，並有逐漸減弱消散的現象。將保持「1月颱、不侵台」的紀錄。但為下一波強冷空氣提供了額外的水氣，延長迎風面濕冷時間、降雨也更明顯。

