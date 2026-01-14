洛鞍颱風估「走一走就消散」 小心1現象！北部恐整片濕

生活中心／倪譽瑋報導

熱帶低壓TD01預計明日增強為洛鞍颱風，可能在北上過程中就消散，但有機率讓東北風增強。（圖／氣象署）

今（14）日中央氣象署預報，週末（17、18日）前，天氣以輻射影響、日夜溫差大為主，明（15）日洛鞍颱風預計就會生成，未來有機會在北上的過程中消散，侵台機率很低，但可能會加強東北風強度。而下週一（19日）東北季風增強，整個北部要留意局部短暫雨，下週二（20日）可能有強冷氣團來襲，局部低溫再探7度，冷到下週五（23日）。

週末前輻射冷卻持續 氣象署提醒留意溫差

氣象署預報員鄭傑仁指出，今日清晨大陸冷氣團、輻射冷卻影響，各地天冷。到了明日輻射冷卻影響仍在，早晚偏冷，日夜溫差大，西半部及宜蘭低溫普遍在12至15度、桃園至苗栗局部地區有10度左右或以下低溫發生；降雨方面則是各地多雲到晴。

氣象署提醒，週五（16日）各地早晚仍涼，中南部還是日夜溫差大，白天高溫約25至27度，晚上滑到15至18度。降雨方面則是雨區擴大，基隆北海岸、大台北山區、東半部、恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。這樣的天氣型態預計持續至週日（18日）。

颱風可能加強東北風 下週還有季風、冷氣團來襲

另外，目前菲律賓東方海面，有一個熱帶性低氣壓，氣象署預計，最快明日凌晨至上午會生成今（2026）年第1號颱風「洛鞍」，路徑則是在菲律賓東方海面活動，可能朝西北轉北方向走，由於大氣環境不佳，有機率在北上的過程中就消散，雖然直接影響台灣機率低，但可能會加強東北風強度。

下週東北季風來襲，北部須留意雨勢。（圖／氣象署）

下週一東北季風增強，西半部、宜蘭及澎湖低溫約14至17度；季風也讓降雨範圍擴大，基隆北海岸、大台北山區、宜蘭有短暫雨，桃園以北地區也會出現局部雨。下週二有強烈大陸冷氣團或大陸冷氣團南下，中部以北、宜蘭天氣逐漸轉冷，低溫約11到14度，其他地區早晚亦冷，馬祖可能有7度低溫，這波預計冷到下週五。

