洛鞍颱風將生成！最新路徑大迴轉 下週轉濕冷「連凍5天」

TD01將生成為今年一號颱風，預測路徑大迴轉。（圖／氣象署）

今年（2026）首颱「洛鞍」最快今（15）日生成，路徑將轉北再轉偏東「迴轉」，對台灣無直接影響。今日至週六（17日）全台晴朗回溫，不過日夜溫差仍大。下週一（19日）下一波東北季風南下，預測下週三至五強度有機會達到強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。

天氣風險分析師林孝儒指出，今日起至週六台灣各地為晴時多雲天氣，僅東部有局部地形短暫陣雨。白天氣溫回升幅度可較大，預測高溫北部至東部約20度，中南部約25度或以上，體感較舒適。市區低溫約14至18度，但清晨夜晚受輻射冷卻影響，局部空曠沿海平地及近山郊區等仍有11至13度低溫機會，日夜溫差仍較顯著。週日大環境轉東北風，各地氣溫與天氣型態變化不大，以東北角至東部陰有短暫陣雨為主。

林孝儒說明，下週開始台灣將陸續受北方冷空氣南下影響，氣溫將逐日下滑轉冷外，環境水氣亦較本週增多。北部至東部轉為陰雨天氣型態，中南部轉多雲或陰並山區短暫陣雨機會。目前預測下週一、二為東北季風等級，北部至東部低溫約14至16度，中南部約15至17度；下週三至五強度將有機會達大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，北部至東部低溫約12至14度，中南部約13至15度。

林孝儒提及，期間若低溫搭配水氣，海拔3000公尺高山區將有降雪機率。下週天氣濕冷感明顯，需至下週末後才有回升趨勢；北部與東部將連日陰雨，建議把握本週相對穩定的天氣安排戶外行程。

熱帶系統方面，林孝儒表示，目前菲律賓東方海面有熱帶性低氣壓發展中，今日有機會增強為今年第1號颱風「洛鞍」。預測後續主要在菲律賓東方外海面朝北方至東北方移動發展，且受北方冷空氣影響，快於下週二、三逐漸減弱消散。對台灣無天氣影響，僅請留意巴士海峽與東南部近海浪高變化，沿海活動視浪況調整即可。

