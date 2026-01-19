洛鞍颱風成「引路人」？鄭明典：大低壓帶接納北風 助冷氣團南侵

北風進入低壓帶中被暖海水同化，增強了低壓帶的環流，而低壓帶接納北風，讓北風較無阻礙的往南，這個過程讓上游的東北季風增強。 圖：取自鄭明典臉書

[Newtalk新聞] 今年首颱「洛鞍」已生成，同時冷氣團正逐漸南下影響台灣。前中央氣象局長鄭明典表示，兩者之間互相配合，北風進入低壓帶中被暖海水同化，增強了低壓帶的環流，而低壓帶接納北風，讓北風較無阻礙的往南，這個過程讓上游的東北季風增強。這些都與反聖嬰現象有關，反聖嬰現象有利東北季風增強。

美國國家氣象局(NWS)氣象預報中心(CPC)在今年1月最新研究指出，自去年9月開始並增強的反聖嬰訊號，到今年1月，反聖嬰發生的可能性已經達到巔峰，隨後就會逐步下降。根據長期預報顯示，反聖嬰現象發生時，東北季風和颱風都會比較強，也有助於大低壓帶的產生。

這週海面上同時有颱風和冷高壓，看似完全相法的兩股氣壓其實有所關聯。鄭明典今日貼出，明晚8時的「850百帕風場預報」指出，大低壓帶的產生和反聖嬰現象有關，也有利東北季風增強，可以在明晚8時這個時間點，同時看到北風和颱風環流結合起來，這是因為高壓來的空氣傾向於流入低壓區，颱風是低壓，低壓有上升氣流，可以持續接納高壓流過來的氣流。

不過因為這次的颱風太小，乾冷北風很快就破壞颱風結構，北風其實是和南方的大低壓帶結合起來。這個大低壓帶範圍廣，北風饋入低壓帶中逐漸被暖海水同化，實質上增強了低壓帶的環流，而低壓帶接納北風，讓北風較無阻礙的往南，這個過程讓上游的東北季風增強。

