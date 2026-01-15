洛鞍颱風最快下午生成「模擬路徑出爐」 下週二變天挑戰寒流

【緯來新聞網】今（15日）風力微弱，由於水氣較少，各地大多為多雲到晴的天氣，持續受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，下週會有另一波強冷空氣報到，甚至有機會再度挑戰寒流。至於菲律賓東方海面熱帶性低氣壓發展，今天有機會生成颱風「洛鞍」，雖然對台灣沒有直接影響，但外圍環流可能使東部迎鋒面降雨增加，雨勢將持續至週末。

今天各地大多為多雲到晴的天氣。（圖／中央氣象署）

氣象專家林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」提醒，冷平流整天都冷，是指較冷的空氣，藉由水平風場的移動，被輸送到原本較溫暖的地區，使該地氣溫隨時間下降的過程。

下週二起有新一波冷空氣報到。（圖／翻攝自林老師氣象站臉書）

根據美國（NCEP）數值模式今晨最新模擬結果顯示，下週二起，新的一波強冷空氣將再度南下，初步評估影響時間在下週二至下週五；其中，最冷時段會落在下週三至下週四清晨，在此期間，冷平流最為顯著。此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

颱風預測路徑。（圖／翻攝自賈新興臉書）

另外，氣象專家賈新興今天在YouTube頻道說明，今年第1號熱帶性低氣壓，預估今天下午有機會發展為洛鞍颱風，預計未來其路徑朝西北方向前進，對台灣無直接影響；由於北邊冷空氣會下來，預估它下週二至下週四將在菲律賓東方海面繞圈打轉，過程中可能很快就會減弱。

