洛鞍颱風最快今成形！下周強冷空氣挑戰寒流 這幾天最凍

下周有強冷空氣報到，可能達到寒流等級。示意圖，廖瑞祥攝



中央氣象署指出，今天（1/15）受輻射冷卻影響，各地早晚偏冷，清晨全台最低溫是新竹關西8.2℃。位於菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓今天可能生成今年第一號颱風洛鞍，對台灣沒有直接影響，不過專家表示，下周二強冷空氣南下，下周三至下周四清晨是最冷的時段，低溫有機會達到寒流等級。

2026.01.15清晨各地天氣概況。氣象署提供

中央氣象表示，今天各地水氣較少，天氣穩定，白天北部及東半部高溫23至25℃，中南部27至28℃；澎湖晴時多雲，17至21℃，金門晴時多雲，12至20℃，馬祖晴時多雲，12至18℃。

明天迎風面水氣增多，基隆北海岸、大台北山區、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。至於菲律賓附近的熱帶性低氣壓，今天有可能成為輕度颱風，對台灣無直接影響，預計未來在菲律賓東方海面移動。

下周一（1/19）東北季風增強，下周二強烈冷氣團或冷氣團南下，中部以北及東北部天氣逐漸轉冷，其他地區早晚亦冷，下周三強烈冷氣團或冷氣團影響，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有雨，降雨時間長，桃園以北有局部短暫雨，花冬、恆春半島有零星短暫雨。

氣象專家林得恩表示，根據美國NCEP數值模式今晨最新模擬結果顯示，下周二（1/20）起，新的一波強冷空氣又將再度南下，初步評估影響時間在1/20至1/23；其中，最冷時段會落在1/21至1/22清晨，在此期間，冷平流最為顯著。此波冷的型態與輻射冷卻不同的是，整天都是寒冷；最低溫更有機會跨過定義寒流的門檻。

氣象專家估計，1/20至1/23將受冷空氣影響，整天寒冷。翻攝林老師氣象站臉書

所謂「冷平流」指的是較冷的空氣，藉由水平風場的移動，被輸送到原本較溫暖的地區，使該地氣溫隨時間下降的過程。核心關鍵在於「水平輸送」而非垂直運動，具有「溫度梯度存在」，以及「風向與等溫線配置有關」。

林得恩說，天氣上常使用冷平流來評估決定寒流或強冷氣團的影響範圍與強度；而環境風場又多與溫度線呈垂直90度，是判斷的關鍵量場特徵。

